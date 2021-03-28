Продлен срок ареста Фуада Шихиева

28 марта 2021, 18:32

Суд продлил до 28 мая арест бывшему главе Дербентского района Фуаду Шихиеву и сотруднику Росреестра Эльману Наврузалиеву, обвиненным в мошенничестве с земельными участками.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2020 года Советский райсуд Махачкалы продлил на два месяца и 28 суток сроки ареста бывшего и.о. главы Дербентского района Фуада Шихиева и сотрудника Дербентского отдела Росреестра Эльмана Наврузалиева. Несколькими днями ранее суд на три месяца продлил арест еще семерым фигурантам уголовного дела, сообщили в суде.

Шихиев и Наврузалиев обвинены в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. По версии следствия, Шихиев создал преступную группу, которая по поддельным документам регистрировала право на земельные участки, а затем продавала их или сдавала в аренду. За два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а рыночная - 200 миллионов рублей. По информации местного издания "Черновик", всего в деле 22 фигуранта.

Фуаду Шихиеву и Эльману Наврузалиеву продлена мера пресечения, сообщила сегодня пресс-служба Советского райсуда Махачкалы.

Решение об этом судья принял 27 марта, отмечается в публикации на сайте суда. "Продлен срок содержания под стражей на 1 месяц и 29 суток, а всего до 9 месяцев и 29 суток, то есть по 28 мая 2021 года, экс-и.о. главы администрации МР «Дербентский район» Шихиеву Ф.Ш. и сотруднику Дербентского МО управления Росреестра по РД Наврузалиеву Э.М., обвиняемым по части 4 статьи 159 УК РФ (совершение в составе организованной группы мошенничества в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Еще семи "должностным лицам", проходящим по делу вместе с Фуадом Шихиевым, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, уточнила пресс-служба суда.

Напомним, Фуад Шихиев был ставленником главы Дагестана Владимира Васильева, который проводил в республике антикоррупционную кампанию, указали ранее "Кавказскому узлу" политологи и журналисты. Местные активисты Шамиль Хадулаев и Муслим Гасан-Гусейнов предположили, что арест Шихиева связан с политической борьбой в Дербентском районе.