Экономисты объяснили причины высокого роста цен на продукты на Северном Кавказе

06 марта 2021, 03:54

Эпидемия коронавируса и ограничительные меры нанесли сильный удар по сельскому хозяйству регионов Северного Кавказа, которое занимает в их экономике значительное место, считает Сергей Жаворонков. Введение предельных цен на продовольственные товары привело к обратному эффекту и ускорило общий рост цен, отметил Михаил Чернышов.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем 2021 года выросли на 7%, обогнав инфляцию. Это стало максимальным ростом цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года, то есть за пять лет, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитической службы, продукты в целом дорожали сильнее в небогатых регионах с невысокими доходами населения и большой долей личных трат домохозяйств на еду. В благополучных регионах продовольственная инфляция, напротив, была ниже. На основании этих данных статистики в числе лидеров по росту цен оказались Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Северная Осетия. Среди регионов, где менее всего подорожали продукты, регионов ЮФО и СКФО нет, следует из данных исследования "Продовольственная опасность: цены на еду показали максимальный рост за пять лет", опубликованных на сайте FinExpertiza.

"Во многом эта закономерность объясняется эффектом низкой базы. В небогатых регионах абсолютные цены на продукты зачастую были изначально ниже. Поэтому общее удорожание продовольствия, связанное с мировыми тенденциями и коронавирусным кризисом, в процентах оказалось выше в менее благополучных субъектах. При этом в небогатых регионах уровень потребления значительной части жителей и до пандемии был крайне низким, а в структуре приобретаемой еды преобладала доля недорогих товаров. Поэтому люди едва ли могли дополнительно снизить потребление или переориентироваться на еще более дешевые товары. С другой стороны, население получило антикризисные выплаты от государства, и малообеспеченные слои как раз использовали эти деньги для увеличения потребления, в первую очередь продуктов питания, что сказалось на росте цен на продовольствие", - приводятся в исследовании слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.

Удорожание товаров на внешних рынках и ослабление курса рубля стали постепенно отражаться на ценах внутри России, и этот эффект еще не исчерпан, поэтому продовольственные товары могут продолжить расти, полагает она.

Рост потребительских цен на продовольственные товары в России имеет целый ряд причин - от "печатания денег ЦБ" до роста курса доллара, что важно, поскольку часть продуктов либо импортируется (например, говядина), либо имеет импортную компоненту, такую как семена или комбикорма, заявил корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

Этот рост цен стал результатом не столько эпидемии коронавируса, сколько мер властей по ее сдерживанию, полагает он. "Во многих российских регионах весной была ограничена экономическая активность. Так, к примеру, весной в Краснодарском и Ставропольском краях были введены ограничения на выезд из населенных пунктов. А сельское хозяйство там в значительной степени опирается на людей, приезжающих из города... В результате рабочих рук стало элементарно не хватать", - пояснил Жаворонков.

На оценке роста цен на продовольствие сказался сезонный фактор, считает заведующий лабораторий Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов. «В сезон овощи-фрукты стоят значительно дешевле, а зимой - значительно дороже», - сказал он "Кавказскому узлу".

Он отметил, что эпидемия вызвала рост цен на продовольствие во всем мире, и эта тенденция также охватила Россию. "Эпидемия коронавируса вызвала рос цен на продовольствие во всем мире. В России нормальный уровень обеспеченности продовольствием, пищевая промышленность работала, но у многих возникло желание продать его по более высоким ценам за рубеж, и это потянуло за собой цены в России", - пояснил Чернышов.

По его оценке, на Северном Кавказе эпидемия нанесла большой удар по представителям так называемого "серого сектора", практически не учтенного Росстатом, в том числе и тем, кто трудился в сельском хозяйстве.

Оба опрошенных экономиста заявили, что доверяют данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, согласно которым ряд северокавказских регионов вошли в перечень субъектов Федерации, где произошло максимальное повышение цен на продовольствие.

Статистика сети FinExpertiza правдива, поскольку эпидемия и ограничительные меры нанесли сильный удар по экономике именно этих регионов, особенно по сельскому хозяйству, которое занимает на Северном Кавказе значительное место, пояснил, в частности, Жаворонков. Удар по аграрному сектору вкупе с сезонными колебаниями цен мог вывести регионы СКФО в лидеры подорожания, полагает он.

Экономисты поспорили о влиянии пошлин на рост цен на продовольствие

Введенные в России экспортные пошлины на зерно в большей степени повлияли на цены на продовольствие в мире, нежели внутри страны, считает директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок Наталья Волчкова.

Правительство России с 1 марта вдвое повысило экспортную пошлину на пшеницу в рамках квоты на вывоз зерна за рубеж - до 50 евро за тонну с 25 евро. Кабмин в декабре 2020 года объявил комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Вместе с этим с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур. В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составляла 25 евро за тонну, а с 1 марта - 50 евро за тонну, пишет РИА "Новости".

"Россия — крупнейший игрок на рынке поставок пшеницы, она занимает примерно 20% [мирового] рынка, и, конечно, решение о введении пошлин вызвало рост цен на пшеницу", - сказала Волчкова "Кавказскому узлу".

Что касается внутрироссийского рынка, то здесь пошлины могли даже привести к снижению цен на пшеницу из-за возникающего затоваривания рынка, и как следствие, снижению цен на те или иные продукты, полагает экономист.

"Это касается хлебобулочных изделий, макарон и т. д. Здесь есть этот эффект, но он небольшой. Так, известно, что повышение цен на пшеницу на 10% дает повышение цены на хлебобулочные изделия на 0,5%. Здесь, вероятно, будут те же масштабы. Гораздо сильнее пошлины повлияют на падение цен на корма для животноводства, но здесь вся прибыль уйдет к владельцам бизнесов, не отразившись на уровне цен", - уверена Волчкова.

Жаворонков, напротив, счел, что экспортные пошлины лишь подтолкнули рост цен на внутреннем рынке. "Когда власти вводят заградительные пошлины, цены не падают, а растут. Раньше производитель продавал чуть дешевле внутри страны, чуть дороже - за рубежом. Когда его лишают возможности продавать за рубежом, он поднимает цену внутри страны, чтобы компенсировать себе убытки от запрета экспорта", - пояснил он.

Он также скептически оценил попытку властей установить предельные цены на продукты, заявив, что, по его опыту, в случае с подсолнечным маслом это свелось к исчезновению дешевых сортов масла из линек производителей и подтягивания цены на масло до максимально разрешенной. При этом дорогие сорта масла не подпадают под правило о предельных ценах за счет добавок, выводящих их из регулируемой группы, пояснил Жаворонков.

Правительство России в декабре 2020 года утвердило перечень товаров, на которые могут регулироваться цены, в него включены 24 позиции, включая мясо, кур, мороженную рыбу, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, вермишель и другие. Кроме того, крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз России и Минпромторг в соглашении до 1 апреля 2021 года закрепили предельные цены на сахар в размере 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, а также на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице, передает "Интерфакс".

Позицию Жаворонкова поддержал Чернышов, который отметил, что товары после введения на них предельных цен значительно подорожали. Однако пошлины на зерно, по его мнению, сыграли благотворную роль, остановив рост цен на продовольствие за счет насыщения рынка зерном.

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