01 марта 2021, 17:26

Военно-Грузинская дорога открыта без ограничений

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге, движение разрешено для всех видов транспорта, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с 23.20 мск 28 февраля был запрещен выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Сегодня на "Верхнем Ларсе" скопились около 430 фур.

С 16:30 мск Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта и функционирует в штатном режиме, пишет со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 17.20 мск, на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. На самом КПП видны две легковые машины и одна грузовая. На въезде в Россию из Грузии дорога свободна, а на КПП стоят легковые машины, автобус и одна фура. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -4 градуса, ветер скоростью 1 метр в секунду. В ночь на 2 марта также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -9 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Около 400 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе"".

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