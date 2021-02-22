Рамзан Кадыров и Олег Уруский на выставке оружия в Абу-Даби, февраль 2021 года. Скриншот публикации https://www.facebook.com/dshmyhal/photos/272480744319136

22 февраля 2021, 18:48

Вице-премьер Украины объяснился за фото с Кадыровым

Глава правительства Украины потребовал от своего заместителя Олега Уруского объяснений по поводу фото, на котором тот запечатлен рядом с главой Чечни на выставке оружия в Абу-Даби. Вице-премьер заявил, что не выбирал позицию рядом с Кадыровым. К дискуссии по поводу фото подключился и Кадыров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал сегодня на своей странице в Facebook фотографию, на которой его заместитель Олег Уруский запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. На фото Кадыров и Уруский не общаются и не смотрят друг на друга, а идут рядом в окружении многих других людей.

"Жду срочного объяснения от Олега Уруского", — написал Шмыгаль в публикации, переведенной "Кавказским узлом".

Олег Уруский пояснил, что фото сделано на открытии выставки, в которой вице-премьер участвует в качестве главы делегации украинского правительства. "Размещение глав официальных делегаций во время хода в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Применялась практика, согласно которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке. <…> При этом хочется добавить, что лично у меня не было никаких контактов с главой делегации РФ, а это Р. Кадыров", — говорится в публикации на странице Уруского в Facebook.

Рамзан Кадыров заявил, что "шумиха высосана из пальца". "До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям, считаю для себя неприемлемым", — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Власти США, ЕС, Швейцарии и Канады считают, что чеченские наемники участвуют в боевых действиях на юго-востоке Украины, и это стало одной из причин внесения Рамзана Кадырова в санкционные списки, указано в биографической справке, опубликованной "Кавказским узлом".

Оружейная выставка IDEX открылась в столице Саудовской Аравии 21 февраля и продлится до 25 февраля, сообщил сегодня "Интерфакс".

Напомним, что в 2014 году нынешний президент Украины Владимир Зеленский принес публичные извинения за ролик, в котором были использованы кадры с плачущим Кадыровым. В ролике высмеивалась реакция на снос памятника Ленину в Харькове. Летом 2020 года Кадыров обратился к Зеленскому с требованием подтвердить эти извинения.

Примечание:

"Убийства критиков Кадырова в Европе приобрели системный характер", "Пользователи соцсети раскритиковали сослуживца Чалаева за медаль Ермолова", "Политологи усомнились в эффективности санкций США против Кадырова".

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