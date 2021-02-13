Жители поселка Тарки сообщили о задержаниях

13 февраля 2021, 14:01

Силовики сегодня задержали троих жителей Тарки, которые противодействовали наркоторговле в поселке, рассказали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. 6 января в махачкалинском поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. 8 января местные алимы решили выселить семью подозреваемого в убийстве. Кавказоведы назвали их решение беспрецедентным для Дагестана.

Вчера после пятничной молитвы в Тарки прошла акция в память об убитых Абдурагимове и Хайруллаеве. А сегодня утром в поселок явились силовики и задержали трех жителей села Тарки, сообщил со ссылкой на местных жителей "Черновик". По их версии, жители поселка отбили нескольких задержанных, а троих человек силовики увезли в полицейский участок. Позднее двоих из них отпустили, сказано в публикации.

В телеграм-канале "Кавказского узла" опубликовано видео о событиях в Тарки. На кадрах видны силовики в касках, с щитами и дубинками. Они не спешно идут по улице друг за другом. Рядом стоят несколько спецмашин, некоторые из силовиков держат в руках автоматы. "В Тарки прибыли силовики для задержания нескольких жителей поселка по делу об убийствах в январе этого года. По предварительной информации – в качестве свидетелей", – сказано в сообщении, сопровождающем видео.

К 14:00 13 февраля на сайтах Управления МВД по Дагестану и следственного управления Следкома по Дагестану нет информации о задержании жителей поселка Тарки.