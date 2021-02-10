Реформа силовых структур в Армении столкнулась с критикой правозащитников

10 февраля 2021, 01:59

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о формировании министерства внутренних дел с расширенными полномочиями. Реформа правоохранительной системы является попыткой взять под полный контроль силовые структуры и может стать инструментом для установления диктатуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в Армении начались акции протеста. Сторонники оппозиции потребовали отставки подписавшего договор Никола Пашиняна с поста главы кабмина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил парламенту провести внеочередные выборы в 2021 году, чтобы проверить уровень доверия к действующей власти, и назвал два варианта проведения выборов: после отставки главы правительства или в результате изменения Конституции. Однако 8 февраля правящая фракция "Мой шаг" заявила, что запроса на проведение внеочередных выборов в обществе нет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совещании кабмина 9 февраля назвал одной из ключевых задач формирование нового министерства внутренних дел. "Мы неоднократно говорили, что судебно-правовая реформа – это одна из самых важных задач текущего года, и в этом контексте также очень важна реформа полиции. В нашей повестке на ближайшее время находится вопрос формирования министерства внутренних дел", – приводятся слова Пашиняна на официальном сайте премьер-министра.

Стратегию реформирования полиции на 2020-2022 годы одобрил кабмин Армении. Согласно проекту, предполагается создание МВД. Полиция станет лишь одним из подразделений нового министерства, в рамках которого будут также сформированы Нацгвардия, патрульная служба и центр оперативного управления. Отдельные подразделения МВД получат гражданские функции, например, станут оказывать паспортно-визовые услуги, пишет "Спутник-Армения".

Правозащитники раскритиковали идею и создание МВД. Правящая сила, реформируя правоохранительную систему, стремиться взять под полный контроль силовые структуры, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

По ее мнению, Пашинян пытается решить вопрос сохранения власти, обезопасив себя от нежелательных событий во время внеочередных выборов и поствыборных процессов. "Премьер-министр понимает, что у него нет уже прежней легитимности. И его намерение создать министерство внутренних дел свидетельствует о том, что Пашинян избрал путь диктатуры. Уже можем сказать, что все его действия диктаторские – от принятия решений, как самых важных, вспомним, капитулянтское соглашение, до явно антиконституционных решений", – отметила она.

В мае 2019 года в ходе парламентских обсуждений о сокращении министерств с 17 до 12 правящая фракция "Мой шаг" отвергла предложение оппозиции вывести полицию и СНБ из подчинения премьер-министру и преобразовать их в отдельные министерства.

Ситуация с гражданским обществом также говорит о том, что Пашинян идет по пути установления диктатуры, считает Карапетянц. "В Армении гражданское общество считалось одним из состоявшихся в сравнении с другими постсоветскими странами. Но правительство Пашиняна полностью игнорирует предложения. Такого отношения не было даже при прежних властях, которые порой хоть и формально, но все же прислушивались к нашему мнению", – пояснила правозащитница.

Глава Института гражданского общества, правозащитник Артак Киракосян не исключил, что реформа правоохранительной системы инициирована в рамках соглашения с ЕС. "Формирование МВД может также быть связано с преобразованием патрульной полиции. Может, это действительно попытка реформировать систему. Но реформа должна быть коренной, простой заменой вывески не добиться эффективности. Трудно сказать, с чем связаны намерения властей, так как в их действиях отсутствует стратегическая логика", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник не исключил, что Пашинян пытается взять под контроль силовой блок из-за потери доверия в обществе. "С каждым днем общественное доверие снижается, а силовые структуры остались практически прежними. Учитывая патологическую мнительность премьера, которую мы видим в последнее время, вполне возможно, что он хочет подчинить себе силовые структуры. Удастся это ему или нет, пока сказать сложно", – пояснил Киракосян.

По его мнению, установить диктатуру Пашиняну не удастся. "Он и сейчас диктатор, тиран в классическом его смысле. Он не считается ни с чьим-либо мнением, сам подписывает капитуляцию, сам решает, должны быть внеочередные выборы или нет, инициировать реформу или нет. Сегодня решит, что реформа МВД необходима, но завтра может передумать", – отметил правозащитник.

Для установления же диктатуры необходимы цели, декларируемые обществом, добавил Киракосян. "Изначально такой целью была борьба с олигархией и коррупцией, но сейчас у правящей силы нет повестки, которую можно предложить обществу. Единственная повестка – не допустить прежнюю политическую элиту к власти. Но как долго удастся продержаться, и какова будет его судьба – большой вопрос", – подчеркнул он.