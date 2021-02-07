Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

07 февраля 2021, 19:32

После расчистки дороги на территории Грузии возобновлено движение большегрузов через пропускной пункт "Верхний Ларс". На российской стороне въезда в Грузию ожидают сотни фур.

Как писал "Кавказский узел", дорога на выезд из России в Грузию была закрыта для большегрузного транспорта 6 февраля.

Движение по участку Владикавказ - Ларс после расчистки дорожного полотна разрешено сегодня с 18:30 для всех автотранспортных средств, сообщило управление МЧС России по Северной Осетии на своем сайте.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления МЧС по Северной Осетии, на дороге Степанцминда - Ларс на российской стороне скопилось около 600 фур, говорится в сообщении от 17:00 (16:00 мск) на сайте МЧС Армении.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", которое транслируется через сайт Северо-Кавказского таможенного управления, по состоянию на 19:10 мск как на выезде из России, так и на выезде из Грузии скопились очереди из большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, указано на сайте.

Военно-Грузинская дорога – единственная, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" опубликовал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -10 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. Днем 8 февраля температура повысится до - 5 градусов, ожидается слабый дождь, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.