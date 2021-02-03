Двинских связал свой штраф с плакатом в поддержку Навального на Эльбрусе

03 февраля 2021, 18:49

Даниил Двинских, оштрафованный после акции в поддержку Алексея Навального в Тырныаузе, рассказал, что долго не мог выяснить причину задержания, а затем получил протокол "за курение в общественном месте". Задержанная с ним Елизавета Скалон была отпущена после объяснительной.

Как писал "Кавказский узел", Даниил Двинских, опубликовавший 31 января фото в горах в Эльбрусском районе с плакатом в поддержку оппозиционера Алексея Навального, 1 февраля сообщил, что отпущен после штрафа. Вместе с ним также была задержана активистка Елизавета Скалон.

23 и 31 января акции протеста людей, недовольных политикой властей России, прошли во многих городах, в том числе и на юге России. Активистка Анастасия Емельянова организовала в Прохладном аквадискотеку против коррупции и беззакония. Прохладненский районный суд оштрафовал ее за это на 20 тысяч рублей. Суд рассматривал как доказательство видео "овощного пикета" Instagram, на котором плакаты "держали" клубни картофеля, сообщила активистка.

Даниил Двинских рассказал, что 31 января находился в Тырныаузе на отдыхе вместе с подругой. Он считает, что поводом для его задержания стал плакат в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Мое задержание едва ли можно назвать случайным. Около 12.20 мск я поднялся на станцию "Мир" на Эльбрусе со своей подругой, чтобы покататься. Но дома также было решено сделать плакат: "Свободу Навальному! Россия будет свободной!" и как минимум сфотографироваться с ним на фоне гор, а как максимум постоять с ним минут 10. В итоге я простоял с ним минут пять максимум, моя подруга сделала пару фотографий, и мы продолжали кататься. После двух спусков нам заблокировали ски-пассы, а когда мы пришли на кассу прояснить ситуацию, передали полиции", - рассказал Двинских корреспонденту "Кавказского узла".

- За что я задержан? - Ну, допустим, за курение в общественном месте

Он также прокомментировал протокол о штрафе за курение в общественном месте. "Поначалу на меня давили и обвиняли в том, что мне спокойно не живется, и что я устраиваю хаос там, где его быть не должно. Я пытался раз десять выяснить, по какой статье я обвиняюсь, но мне так никто и не смог ответить, видимо, потому что даже притянуть какую-то статью к человеку, который просто сфотографировался с бумажкой на фоне гор, нельзя. Поэтому в итоге участковый на очередной мой вопрос: "За что я задержан?" ответил: "Ну, допустим, за курение в общественном месте", так как вспомнил, что, когда меня окружили 20 полицейских на поляне, я от нервов закурил сигарету", - пояснил активист.

Двинских утверждает, что в его адрес звучали угрозы "о подкидывании наркотиков при обыске квартиры", которую он снимал со своей подругой. Но после того как он связался с московским юристом, силовики отказались от идеи проводить у него обыск. По его словам, от него требовали объяснительную по поводу пикета, но активист ничего не написал, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России ("никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников").

Двинских сообщил, что провел в отделении силовой структур четыре часа и получил протокол о курении в общественном месте. Он заявил, что в отделении ему настойчиво советовали "никогда больше не повторять политические акции на Кавказе".

Подруга Двинских Елизавета Скалон, задержанная вместе с ним, "попала в эту ситуацию случайно", считает активист. "Лиза была задержана вместе со мной, я так понял, из-за того, что она меня фотографировала. На нее не был составлен никакой протокол, только объяснительная", - заявил он.

Двинских отметил, что не будет обжаловать протокол. "Поскольку никакую политическую статью на нас в итоге не повесили, обжаловать, по сути, и нечего. Несмотря на то, что я понимаю, что курение в общественном месте - это просто надуманный повод, наверное, формально им бы не составило труда доказать мою вину по этому вопросу", - предположил он.

В ОВД Эльбрусского района "Кавказскому узлу" отказались комментировать эту ситуацию. "Мы комментариев не даем", - заявил сотрудник ОВД корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".