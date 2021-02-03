Жители Пятигорска пожаловались на необоснованные задержания и аресты

Силовики бесчеловечно обращались с задержанными в Пятигорске в день акций в поддержку Навального, а суд выносил решения по административным делам, несмотря на отсутствие доказательств, заявили подвергшиеся аресту горожане. В числе задержанных были прохожие, не имевшие планов участвовать в акции.

Как сообщал "Кавказский узел", суд Пятигорска рассмотрел 36 дел задержанных 31 января, постановив арестовать 34 человек и оштрафовать еще одного. Акция в поддержку Навального в Пятигорске не состоялась, однако силовики задержали в центре города более 40 человек, указала журналистка Фонда защиты гласности Ольга Васильева, арестованная на сутки. По данным арестованного на 10 суток сотрудника "Комитета против пыток" Константина Гусева, 31 января в Пятигорске задержали 98 человек.

Суд назначил аресты трем пятигорцам, прогуливавшимся в день акции

В Пятигорске 31 января задерживали случайных людей и помещали их на ночь в спецприемник, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Пятигорска Наталья Коллин.

"Мы - я, мой брат и его жена - в тот день ходили по магазинам, гуляли. Мы не на акцию приехали. Я не являюсь сторонницей ни Навального, ни Путина. И я лично думала, что митинг должен был быть 30 января, а оказалось, что нет. Что митинг 31 января - даже этого я не знала. Мы дошли до магазина, посмотрели - а там полицейские стоят. Никого не было, и много полиции. Нам просто интересно стало, что происходит. Мы поднялись [к скверу у администрации] - там люди ходили. Видимо, можно было ходить. Полицейские не останавливали, не говорили, что проход запрещен. Мы прошли через сквер и решили пойти наверх, чтобы заказать такси и уехать. Тут подходит отряд ребят в форме: "Подождите, пойдемте проверим документы". Завели нас в администрацию, мы все им вытащили, но документов с нами не было. Я же говорю - мы про акцию не знали, даже документы с собой не взяли. Они начали нас "пробивать". Потом говорят: "Пойдемте за нами". Мы прошли, они посадили нас в автобус. Ничего не было понятно, никто ничего не объяснял. Через полчаса подъехал ПАЗик, нас затолкали туда", - рассказала девушка.

Через час после задержания, к 13.00, молодых людей доставили в отделение силовой структуры. "И там все по стенке стояли целый день и ждали. Видимо, чтобы на нас протоколы составили. Уже вечером нас стали вызывать по одному. Лично я стояла 11 часов, и уехала оттуда только в 23.30, на меня был составлен протокол. Что я мешала прохождению чего-то там, якобы. Находилась не в том месте, не в то время. Я не митинговала, у меня не было никаких атрибутов, я ничего не выкрикивала - спокойно шла с друзьями. Я понимаю, если бы задерживали тех, кто кричал или с плакатами стоял. А мы - просто обычные люди, которые шли и ничего абсолютно не делали, а мне дали штраф 10 тысяч рублей! На ночь оставлять не стали, потому что у меня двое несовершеннолетних детей. Меня к ним только в полдвенадцатого ночи отпустили. Моему брату дали пять суток, подруге - сутки. Разве это справедливо?" - возмутилась Коллин.

Она раскритиковала силовиков за создание угрозы заражения коронавирусом и жестокое обращение. "Столпотворение людей - это тоже неправильно. Они говорят о коронавирусе, а мы все там стояли рядом, по стеночке, там же узкий проход. И даже воды не давали! Люди просили, а они отвечали: "Мы не обязаны"", - рассказала Наталья Коллин.

Жительница Пятигорска отметила, что на следующий день, 1 февраля, ей пришлось долго дожидаться суда. "Сказали приехать в 8 утра [в суд]. Я приехала, а суд был только черт знает во сколько, часов в 15.00", - сказала Коллин.

2 февраля Наталье Коллин, по ее словам, целый день пришлось ездить по спецприемникам в поисках брата, чтобы отдать ему передачу. "Как я поняла, тех, кого осудили и у кого было больше одних суток, то есть кого не выпустили после суда, было 17 человек - все мальчики. Кому-то дали двое суток, пять давали, семь, десять. И когда мы приехали [в поисках брата 2 февраля] в Минеральные Воды, там нам говорит один: "Мне сказали, что должны привезти 17, а привезли 15 - вот видите. Нам 15 человек дали, и все". И даже список показал. А где еще два, где наш-то? И мы поехали искать", - рассказала Коллин.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Еще перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 3 февраля 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Задержанная вместе с Натальей Коллин Виктория Кийко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что провела ночь в здании силовой структуры, а затем суд назначил ей сутки ареста по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ.

"Я стояла [в здании силовой структуры] до 12 часов. Потом стали по камерам распределять. Там три камеры, мне кажется, и в двух были девочки. Некоторых ребят увозили куда-то еще, потому что места всем не хватало. У нас в камере было семь или восемь человек, потому что одна девочка потом приходила - в другой камере душно было, ей плохо было. Камера была небольшая, мы там ютились просто, и лежать там было очень неудобно, поэтому ночь я сидя провела. А на следующий день, после обеда, нас отвезли в суд", - рассказала Кийко.

По ее словам, сначала условия были более-менее приемлемые - например, разрешали ходить в туалет. "Но потом, когда пришел на смену другой [начальник], он начал сильно ругаться. Приходилось их постоянно вызывать, потому что в туалет-то хочется, а он постоянно кричал, ругался, что мы их зовем. А одна женщина попросила кипяток, у нее давление пониженное - кофе попить. А он сказал: "Мы вам ничем не обязаны и ничего не должны"", - сообщила задержанная.

После суда ее отпустили. "Сказали: "Вам сутки. А, вы отсидели? Ну тогда мы вас отпускаем"", - привела слова судьи Виктория Кийко.

Она подчеркнула, что у силовиков не было никаких доказательств. "Ни записей, ничего. Мы просто прошли, мы не кричали ничего, плакатов у нас не было. А они все время пытались запутать, говорили: "Вы же ходили на митинг, вы же собирались, вы же были там?" Я говорю: "Нет". То есть они пытались навязать, чтоб я запуталась и сказала это. "Вы же знали, что было". Да откуда я могла знать? В интернете говорилось, что 30 января митинг, поэтому мы спокойно и поехали, даже документы не взяли. А они говорят: "Ну, вы же все равно приехали. Почему не обошли [сквер]? Значит, вы пришли на митинг?". Я говорю: "Я не пришла на митинг, это вы так считаете". А они все время пытались вывернуть так, чтоб я сказала, что я пришла на митинг. Такой был разговор, так прошло мое заседание", - рассказала девушка.

Она подтвердила, что долго искала арестованного мужа - сначала в Пятигорске, потом Минводах. "Мы очень долго не могли выяснить, где он - нас постоянно перекидывали с номера на номер, и эти номера то недоступны, то заняты. В итоге нам удалось выяснить, что он все-таки сидит в Пятигорске, хотя мы там уже были! То есть нас обманули! Когда мы приехали в первый раз, он был там! Это бесчеловечно, мы целый день по разным городам мотались, а он голодный там сидел", - подчеркнула Кийко.

И Виктория Кийко, и Наталья Коллин сообщили, что пока не решили, будут ли обжаловать решения суда.

Пенсионер рассказал о ночи в грязной камере за попытку сфотографировать силовиков

Также 31 января в сквере около администрации Пятигорска был задержан пенсионер Николай Дуккардт.

"Я ходил на Провал с утра. Погулял. Обратно иду, домой уже, спускаюсь, смотрю: а там людей нет, и какое-то черное "пятно" около фонтана. Мне стало интересно, что это. Подошел - куча полицейских. Я поздоровался с одним, поздоровался со вторым - никто мне ничего не ответил. Я осмотрел площадь - она была огорожена металлическими заборчиками, людей не было. А силовиков - куча. Я даже ради интереса пересчитал, их было 150 человек, кто стоял в оцеплении. Они стояли вдоль заборчиков через каждые три-четыре метра. И у фонтана 50 человек. Я достал телефон, хотел это все снять. Что это такое - людей нет, и столько полиции. Через секунд 15-20 меня - раз! - и все, задержали. А когда завели во двор [здания администрации], там еще 300 человек стояло. Они (силовики. - Прим. "Кавказского узла") стояли, готовые пойти на расправу. Полностью экипированные, с дубинками. Стояли, ждали. Такую толпу нельзя было выпускать в центр, иначе картинка была бы плохая. Стоит такая толпа [силовиков] - и ни одного человека. И они стояли на всякий случай во дворе", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Дуккардта, в отдел силовой структуры его доставили в переполненном задержанными автобусе. "Сидячие места все были заняты, и еще в проходе стояли. И никто ничего не объяснял. Мы простояли в коридоре [силовой структуры] вдоль стенок много часов. Человек 50 нас было. Лично я 9,5 часов простоял. И мимо нас постоянно ходили туда-сюда - подполковники, майоры. Я и у старших офицеров спрашивал, и у младших. Никто ничего нам не сказал, что происходит. Только угрозы были: "Сейчас будешь разговаривать или телефон не уберешь - пойдешь в другое место стоять"", - привел пенсионер слова силовика.

Он указал на грязь в камерах, где держали потом задержанных. "Писали протоколы - и сажали. А потом я сменил три камеры, и последняя моя камера была за эти сутки - в станице Ессентукской. В таком крысятнике, что просто не передать. Девчонок посадили всех, кого-то из ребят, а остальных забили в УАЗик, тоже битком стояли - и часть выгрузили в Лермонтове, а нас отвезли в станицу Ессентукскую. Там нары были грязные, как пол общественного туалета. Просто жуть. Кровь там - свежая, старая, кошмар! Я обтер все это, провонялся. Но зато с утра нас там покормили. Дали кашу с малиной, кипяточка налили", - рассказал Николай Дуккардт.

На следующий день суд назначил всем задержанным арест. "Дали всем - кому-то сутки, кому-то пять, семь, десять. По какому признаку давали - никто так и не понял. У меня заседание длилось минуты три. Меня только спросили, как я оказался на площади. Я рассказал - и все. Мне сутки дали и отпустили", - сообщил Дуккардт.

Пенсионер указал на низкий уровень протестной активности в Пятигорске. "Я знаю, что в Москве происходит, в Питере. Там все улицы перекрывают, ведутся приготовления. А в Пятигорске - я знаю, что у нас нет митингов, не бывало никогда. Я ни разу не видел. Я пенсионер, я утром пошел на Провал - моя любимая прогулочка. И все", - возмутился горожанин.

По словам Дуккардта, 2 февраля он снова был в сквере у здания администрации. "Они все скамейки в сквере срезали - остались одни штыри торчать. И по две урны по бокам. 31 января скамейки еще были", - отметил он.

Пенсионер сказал, что вряд ли будет обжаловать решение суда. "Чтобы обжаловать, надо иметь какие-то знания, образование, круг друзей соответствующий. Я в механике знаю все, а в этом вообще не разбираюсь. Так что куда мне? У нас верховная власть все время говорит: "Идите в суд". Ну вот я и посмотрел этот суд своими глазами. Все увидел, и поэтому я лично не пойду [обжаловать], я в этом деле темный", - резюмировал Николай Дуккардт.

Активистка сообщила об угрозах со стороны судьи

Жительница Пятигорска Анастасия пришла на акцию сознательно, но без плаката, и в результате была арестована на сутки. "Я пошла на акцию - против беззакония. Я давно поддерживаю Навального, доначу (то есть "перечисляю пожертвования". - Прим. "Кавказского узла") ФБК*. У меня был шанс выйти - я вышла. Я предполагала [что возможны задержания], но не думала, что будет так плохо, не знала, что будут арестовывать просто за то, что ты стоял. Я понимаю еще, если у кого-то плакат был, но у меня его не было, я просто стояла", - заявила девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Площадь перед зданием администрации была заранее перекрыта силовиками, указала активистка. "Мало того, что стояли по периметру - так там потом из администрации вышло очень много людей, они шли прям таким строем. Я стояла и смотрела, что происходит. Рядом была еще одна женщина, которая пришла на митинг. Людей было мало - возможно, просто не успели собраться. Потому что ровно в 12 вышла из администрации эта толпа полицейских, они все были в балаклавах. И они начали подходить к людям. К нам тоже подошли, у меня попросили паспорт. Я знала, что нет такой статьи, по которой тебя могут арестовать просто за то, что ты вышел. Я стояла, ничего не делала, не кричала. У какого-то парня там отыскали в рюкзаке плакат - и его сразу забрали. А я стою, смотрю. Когда подошли к нам с этой женщиной, попросили паспорта, мы отдали. И тогда полицейский просто говорит: "Идемте за мной" - и очень быстро уходит с нашими паспортами в сторону ограждений. Я, конечно, побежала за ним, стала спрашивать, что происходит. Он сказал, что со мной проведут профилактическую беседу, "пробьют по базам". То есть он даже не сказал, что он нас задерживает, хотя, как потом выяснилось, он нас задержал", - отметила Анастасия.

Силовик довел задержанных до автобуса. "Нас туда посадили, отдали паспорта. Нам, кстати, с этой женщиной паспорта отдали, а потом многие говорили, что им не отдавали паспорта до того момента, пока они не покинули отделение. И только в автобусе я поняла, что меня задержали - и я даже не знаю, кто, какой-то человек в балаклаве, весь в черном. Минут через 20 автобус заполнился, и нас повезли. Я знаю, что автобусов было два или три, а всего задержали около 45 человек. Такие цифры нам говорили полицейские уже в отделе. Но вообще - там никто ни за что не отвечал, никто не знал, за что нас задержали, сколько мы там пробудем, ни на какие вопросы они не отвечали. Когда им говоришь, что это незаконно, они отвечают: "Я тут причем?"" - подчеркнула девушка.

Массовые акции протеста прошли по всей России, в том числе на юге страны, 23 и 31 января - политологи назвали их самыми масштабными за весь постсоветский период. Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

По ее наблюдениям, было задержано много случайных людей. "Там рядом находится Верхний рынок. Схватили одну женщину, которая шла по этой площади с покупками - прямо с пакетами, так и забрали. А одну девушку забрали - она у Верхнего рынка сидела в кафе, пила кофе с друзьями. Она даже была без верхней одежды, и очевидно, что никакой участницей митинга она не была. Но ее и ее друзей тоже забрали", - рассказала Анастасия.

В отделение она попала в 12.50. "И где-то до 19.00 я стояла в очереди в ОМВД. И только потом меня оформили. Все эти часы я не понимала, за что я там стою. Я пыталась выяснить это у полицейских, но они , как я уже сказала, перекладывали ответственность: "Это не мы, мы просто выполняем приказ". А потом всем, кого они задержали, они писали в протоколах одно и то же, под копирку", - завила жительница Пятигорска.

Она отметила, что силовики сняли у задержанных отпечатки пальцев. "Я знала, что это незаконно, но сначала подумала, что если у нас снимут отпечатки, отпустят уже, поэтому согласилась. И только потом я узнала, что остаюсь там на ночь. И еще на следующий день, уже после суда, нас привезли обратно в ОМВД - и там опять снимали отпечатки. Измазали пальцы какой-то гадостью и водили ими по бумажке", - добавила Анастасия.

По ее словам, всех задержанных оставили на ночь, кроме единственной женщины, матери несовершеннолетних детей. "Места для всех не было, так что часть парней отвезли в Минеральные Воды. Их потом утром обратно привезли. Но им там с утра хотя бы дали кашу. Нам вообще ничего не давали - ни еды, ни воды, и у нас было очень душно. В какой-то момент один полицейский принес нам четыре бутылочки воды, по 0,5 литра, и все. Он сказал, что купил их за свои деньги. И все, больше мы ничего от полиции не получили за более чем сутки - с 13.00 31 января по где-то 14.30 1 февраля, когда нас повезли в суд. Воду для питья нам потом предлагали набирать в эти бутылки в туалете. Среди нас были какие-то правозащитники, они получили передачу и раздали людям, и за счет этого удалось немного перекусить, пару пельмешек. Этим правозащитникам потом дали больше всех суток", - отметила задержанная.

Сотрудники "Комитета против пыток" Магомед Аламов и Константин Гусев, которые пришли на акцию в поддержку Алексея Навального в Пятигорске, были арестованы на 10 суток по статье о нарушении проведения митинга организатором публичного мероприятия.

Камера, в которой ночевала девушка, была, по ее оценке, не самой плохой, но тесной. "Нас было всего шестеро, и у нас было тепло. Но спать все равно было очень сложно, там получалось по метру пространства на человека где-то. Хотя я даже как-то уснула", - рассказала Анастасия.

Она также заявила об угрозах со стороны судьи. "Около 16.00 начался типа суд, у меня есть ощущение, что он проходил вообще не по нормам. Девочкам всем давали сутки ареста, то есть мы их уже, типа, отбыли. И в итоге судья заставил нас подписать бумажку, что мы уже получили на руки судебное постановление, хотя лично я на руки ничего не получала. Но судья просто стал пугать, что если мы будем бузить, то он нас оставит еще на дольше. А там у всех уже было такое состояние - мы знали, что парням дали по несколько суток, и провести несколько дней в этом гадюшнике было очень страшно. Там в суде многие плакали - у кого-то работа, у кого-то учеба. Все очень боялись,что придется вернуться опять в эту камеру. Поэтому я подписала, что попросил судья. Хотя на руках у меня судебного постановления нет", - отметила Анастасия.

Активистка хочет обжаловать арест, но боится навредить близким. "Я хочу обжаловать этот арест, но пока не решила, буду ли это делать, потому что мои близкие люди - бюджетники, и я опасаюсь, что им может быть от этого плохо. Я еще подумаю", - сказала она.