03 февраля 2021, 17:57

34 активиста наказаны арестами после протестов в Пятигорске

Суд Пятигорска вынес решения об арестах по 34 из 36 дел задержанных 31 января, один активист получил штраф, а еще одно дело было закрыто.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники "Комитета против пыток" Магомед Аламов и Константин Гусев, которые пришли на акцию в поддержку Алексея Навального в Пятигорске, были арестованы на 10 суток по статье о нарушении проведения митинга организатором публичного мероприятия. Суд также на сутки поместил под стражу журналистку Фонда защиты гласности Ольгу Васильеву, признав ее виновной в участии в акции 31 января в Пятигорске, однако с учетом проведенного после задержания времени в отделе полиции она была отпущена. Силовики задержали в центре города более 40 человек, указала Васильева.

Суды в Пятигорске рассмотрели 36 материалов в отношении задержанных на акциях протеста 31 января. 36 административных дел рассмотрел Пятигорский городской суд. "Наказание в виде административного ареста назначено по итогу рассмотрения 34 материалов, по одному - назначен штраф. Еще по одному производство прекращено", -  процитировал представителя суда "Интерфакс". 

Напомним, бывшая глава штаба Алексея Навального в Ставрополе Татьяна Глинберг была приговорена  29 января к пяти суткам административного ареста за анонс акции протеста.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Не менее десяти активистов в Пятигорске оставлены в полиции на ночь", "Участник акции в поддержку Навального в Ставрополе задержан за нападение на силовика", "Активисты сообщили о десятках задержанных на акции в Ставрополе".

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