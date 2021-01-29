29 января 2021, 18:15
Ставропольская активистка арестована на пять суток
Бывшая глава штаба Алексея Навального в Ставрополе Татьяна Глинберг приговорена сегодня к пяти суткам административного ареста за анонс акции протеста.
Как писал "Кавказский узел", акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах Ставропольского края. По словам мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова, административные протоколы были составлены в отношении 26 жителей города, которые участвовали в акции протеста. Серьезных инцидентов на акции в поддержку Алексея Навального в Ставрополе не было, оформлено не более 20 протоколов, сообщили в администрации губернатора. Число задержанных в городах края исчисляется десятками, но многих отпускали без оформления протоколов, отметили местные активисты.
Алексея Навального, прилетевшего 17 января из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал оппозиционера до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.
Татьяна Глинберг, в прошлом возглавлявшая ставропольский штаб Алексея Навального, отправлена под арест за распространение информации о проведении несанкционированной акции, сообщила ее адвокат Кристина Семенова.
"Промышленный районный суд Ставрополя арестовал Татьяну Глинберг на пять суток за организацию несанкционированной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ)" - процитировал "Интерфакс" адвоката.
Татьяна Глинберг была задержана 28 января за организацию незаконного мероприятия. Глинберг также задерживали 23 января по дороге к месту сбора участников акции, однако, продержав несколько часов в полиции, ее отпустили, сообщил 28 января "Коммерсант".
На сайте Промышленного районного суда на 17.45 мск 29 января не содержится информации о судебном заседании по делу Глинберг.
23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Алексея Навального, в них, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших в этот день на улицы, задерживали, в том числе в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального".
Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В 2021 году штабы остались в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.