Ставропольская активистка арестована на пять суток

29 января 2021, 18:15

Бывшая глава штаба Алексея Навального в Ставрополе Татьяна Глинберг приговорена сегодня к пяти суткам административного ареста за анонс акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах Ставропольского края. По словам мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова, административные протоколы были составлены в отношении 26 жителей города, которые участвовали в акции протеста. Серьезных инцидентов на акции в поддержку Алексея Навального в Ставрополе не было, оформлено не более 20 протоколов, сообщили в администрации губернатора. Число задержанных в городах края исчисляется десятками, но многих отпускали без оформления протоколов, отметили местные активисты.

Алексея Навального, прилетевшего 17 января из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал оппозиционера до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Татьяна Глинберг, в прошлом возглавлявшая ставропольский штаб Алексея Навального, отправлена под арест за распространение информации о проведении несанкционированной акции, сообщила ее адвокат Кристина Семенова.

"Промышленный районный суд Ставрополя арестовал Татьяну Глинберг на пять суток за организацию несанкционированной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ)" - процитировал "Интерфакс" адвоката.

Татьяна Глинберг была задержана 28 января за организацию незаконного мероприятия. Глинберг также задерживали 23 января по дороге к месту сбора участников акции, однако, продержав несколько часов в полиции, ее отпустили, сообщил 28 января "Коммерсант".

На сайте Промышленного районного суда на 17.45 мск 29 января не содержится информации о судебном заседании по делу Глинберг.