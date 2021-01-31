31 января 2021, 17:10

Полицейские отпустили журналистку "Кавказского узла" в Астрахани

Корреспондент "Кавказского узла" Алена Садовская, задержанная во время освещения акции сторонников Навального в Астрахани, освобождена из отдела полиции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали и повезли в отдел полиции корреспондента "Кавказского узла" Алену Садовскую после ее слов о том, что она освещает акцию сторонников Навального в Астрахани.

Силовики отпустили Алену Садовскую, получив ее объяснения. "С меня взяли объяснения, отпустили, копию протокола доставления попросила на руки", - сообщила она после 15:30, добавив, что еще находится около здания Трусовского РОВД, где остаются задержанные активисты.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Участник акции за Навального в Астрахани озвучил подробности избиения после задержания", "Два человека были задержаны на акции в поддержку Навального в Астрахани", "Аналитики перечислили причины участия астраханской молодежи в акции протеста".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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