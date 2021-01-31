Полицейские отпустили журналистку "Кавказского узла" в Астрахани

31 января 2021, 17:10

Корреспондент "Кавказского узла" Алена Садовская, задержанная во время освещения акции сторонников Навального в Астрахани, освобождена из отдела полиции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали и повезли в отдел полиции корреспондента "Кавказского узла" Алену Садовскую после ее слов о том, что она освещает акцию сторонников Навального в Астрахани.

Силовики отпустили Алену Садовскую, получив ее объяснения. "С меня взяли объяснения, отпустили, копию протокола доставления попросила на руки", - сообщила она после 15:30, добавив, что еще находится около здания Трусовского РОВД, где остаются задержанные активисты.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".