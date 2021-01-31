Место проведения акции сторонников Навального в Астрахани, 31 января 2021 года. Скриншот из видео телеканала "Астрахань-24".

31 января 2021, 14:16

Журналист "Кавказского узла" задержана на акции протеста в Астрахани

Силовики задержали и повезли в отдел полиции корреспондента "Кавказского узла" Алену Садовскую после ее слов о том, что она освещает акцию сторонников Навального в Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", сегодня астраханские сторонники Навального заявили о планах провести мирное шествие до администрации области с требованием освободить оппозиционера.

Силовики задержали корреспондента "Кавказского узла" Алену Садовскую на выходе с площади, где началась акция сторонников Навального. Там же, на выходе с площади, у металлического ограждения, силовики остановили для проверки документов нескольких молодых людей, которые были на акции.

Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовалась у полицейских, почему остановили этих прохожих, и добавила, что освещает ситуацию на площади. "И тогда они задержали меня, и сейчас я еду в Трусовский РОВД. Причины не пояснили, посадили в машину и повезли... Я показывала удостоверение журналиста, и тем не менее они меня задержали", - передала Алена Садовская в 13.55 мск.

Двухчасовое шествие в поддержку Навального прошло в Астрахани и 23 января. Силовики тогда не стали мешать акции, но задержания начались позже. Вечером 26 января силовики задержали руководителя реготделения партии "Парнас" Михаила Долиева, а также члена политсовета реготделения Ярослава Савина, которые принимали участие в шествии.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Участник акции за Навального в Астрахани озвучил подробности избиения после задержания", "Аналитики перечислили причины участия астраханской молодежи в акции протеста", "Два человека были задержаны на акции в поддержку Навального в Астрахани".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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