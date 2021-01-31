31 января 2021, 11:22

Глава регионального отделения "Парнаса" задержан в Астрахани

Силовики забрали для составления административного протокола руководителя астраханского отделения партии "Парнас" Михаил Долиева.

Как писал "Кавказский узел", 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которое не встретило противодействие силовиков. Задержания начались после акции. Вечером 26 января силовики задержали руководителя астраханского отделения партии "Парнас" Михаила Долиева, а также члена политсовета отделения Ярослава Савина, которые принимали участие в шествии.

"Пришли двое сотрудников, сказали, что будут составлять административный протокол. Повели в Кировский РОВД", - сообщил сегодня в 11.30 по местному времени (10.30 мск) корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Долиев. По какой статье планируется составлять протокол, он не уточнил.

Сегодня астраханский штаб Навального заявило о планах провести шествие в городе. "Мы пройдём мирным шествием до администрации Астраханской области с требованием освободить Алексея Навального", - говорится сегодня в сообщении на странице "Команда Навального. Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

Комментариями Главного управления МВД по Астраханской области относительно задержания Долиева "Кавказский узел" пока не располагаетю 

"Кавказский узел" также писал, что руководитель регионального отделения "Парнаса"  Михаил Долиев вместе с лидером отделения партии "Справедливая Россия" в Астраханской области  Олегом Шеиным назвали неправомерным решение ректора Астраханского государственного университета после отчисления трех студентов за участие в протестных акциях. Руководство вуза использовало свою власть для политических репрессий и нарушило при этом внутренние правила вуза, указал блогер Илья Варламов. Ректор Константин Маркелов настаивал, что правонарушение является основанием для отчисления.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".* Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Аналитики перечислили причины участия астраханской молодежи в акции протеста", "Участник акции за Навального в Астрахани озвучил подробности избиения после задержания", "Два человека были задержаны на акции в поддержку Навального в Астрахани".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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