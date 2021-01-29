Грузинские активисты собрали сумму залога для картографов

29 января 2021, 20:26

За два часа были собраны 40 000 лари залога для картографов Мелашвили и Ильичевой, обвиняемых в подготовке передачи грузинской земли Азербайджану во время демаркации границы.

Как писал "Кавказский узел", два принимавших участие в делимитации границ грузинских эксперта Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева были задержаны из-за использования карт неверного масштаба при определении границы с Азербайджаном. 8 октября 2020 года решением суда эксперты были арестованы на два месяца, 1 декабря Тбилисский городской суд продлил срок ареста. 21 января Генпрокуратура Грузии объявила о передаче дела в суд, отметив, что картографы совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников". Картографы Мелашвили и Ильичева по решению Тбилисского городского суда выпущены 28 января под залог в размере 20 тысяч лари (около 6060 долларов США) с каждого. Мелашвили назвал уголовное дело абсурдным и политически мотивированным.

В феврале 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном части монастырского комплекса "Давид Гареджи". Как грузинские, так и азербайджанские активисты весной и летом 2019 года проводили акции на спорном участке границы.

Сумма залога для картографов была собрана гражданами за два часа. Сбор средств для оплаты залога был своего рода извинением общественности за те четыре месяца, которые Мелашвили и Ильичева провели в камере, заявили активисты движения "Позор" телеканалу "Мтавари архи".

"28 января, когда были отпущены Наталья Ильичева и Ивери Мелашвили, мы начали сбор средств, чтобы оплатить залог. На странице нашей организации "Позор" в Facebook мы опубликовали призыв. Уже через час были собраны 20 000 лари и еще 20 000 лари - еще через час", - сказал гражданский активист Нодар Рухадзе.

Общество в Грузии проснулось, отметил 60-летний поэт, переводчик и певец, Коте Кубанишвили. "Грузинское общество поднялось, чтобы защитить этих достойнейших людей", - отметил он.

Картографам было предъявлено тяжелое обвинение в государственной измене, но общество не поверило властям, заявила журналист Натия Гоксадзе. "Гражданское общество отреагировало на освобождение Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, заявив, что люди не верят правительству", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гоксадзе "Мтавари архи".

"Это было очень приятно, я воспринял это как поддержку справедливости", - прокомментировал сегодня Ивери Мелашвили сбор средств для залога в эфире ТВ "Пирвели".

С заявлением о деле картографов выступила сегодня народный защитник Нино Ломжария. Она поддержала решение об изменении меры пресечения в отношении Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой.

В ходе рассмотрения дела было нарушено право на конфиденциальное общение с адвокатом обвиняемого Ивери Мелашвили, сообщила народный защитник. 30 декабря 2020 года Ивери Мелашвили встретился с юристом для обсуждения вопросов стратегии защиты. Он написал комментарии к картам, предоставленным адвокатом, и потребовал передать материалы юристу. Однако сотрудники учреждения ознакомились с содержанием комментариев нарушив конфиденциальность отношений клиента с адвокатом. В связи с этим Ломжария предложила министру юстиции привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников пенитенциарного учреждения.

Напомним, экспертиза установила, что обвиняемые руководствовались картами, изданными в 1970-80 годах, и отраженными в них границами, "противоречащими историческим интересам нашей страны, в том числе в отношении Давида Гареджи". Так как комиссия использовала карты не того года и масштаба, то согласованные до 2007 года участки границы не соответствуют карте, изданной в 1937-1938 годах. Разница площади территорий составила 3,5 тысячи гектаров в ущерб Грузии, сообщила Генпрокуратура Грузии 7 октября 2020 года.