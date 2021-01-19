До 730 выросла очередь большегрузов на Военно-Грузинской дороге

19 января 2021, 13:14

Водители более 730 большегрузов ожидают в очереди на Военно-Грузинской дороге, закрытой в связи с ухудшением погоды, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", проезд через КПП "Верхний Ларс" закрыт для всех видов транспорта с вечера 11 января. 18 января на пункте пропуска образовалась очередь из 650 грузовиков. Спасатели развернули дополнительный пункт обогрева.

"Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов автотранспортных средств с 22.00 (мск) 11 января в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств", - сообщило сегодня ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Открытия Военно-Грузинской дороги со стороны России в районе пункта пропуска ожидают 730 единиц большегрузного транспорта, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".

Согласно изображению веб-камер на КПП "Верхний Ларс", которое транслируется на сайте Северо-Кавказского таможенного управления, сегодня к 13.00 мск участок на КПП при въезде в Россию свободен, изображение с камер на самой дороге отсутствует. В противоположном направлении видно скопление грузовиков. Очереди легковых автомобилей и автобусов на этом участке Военно-Грузинской дороги нет.

Военно-Грузинская дорога – единственная, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -17 градусов, ветер скоростью 2 метра в секунду. Ночью пойдет снег, температура составит -16 градусов, скорость ветра останется прежней. 20 января осадков не ожидается, температура вновь опустится до -17, скорость ветра снизится до 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.