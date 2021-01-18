Домбай. Фото: Peter Shmelev - Flickr: Домбай, Кавказ, Россия / Dombay, Caucasus, Russia

18 января 2021, 15:39

Источники сообщили о пострадавших после схода лавины в Домбае

На горнолыжной трассе в Карачаево-Черкесии во время схода лавины могли находиться до 12 человек. Лавина накрыла трассу, два вагончика с оборудованием и кафе, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", большая пробка образовалась на подъезде к горнолыжному курорту Домбай в Карачаево-Черкесии. В очереди на закрытой из-за опасности схода лавин трассе оказались десятки автомобилей, в том числе автобусы с туристами. 

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкессии, сообщил источник в экстренных службах. "По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек", - привел ТАСС слова источника.

По предварительным данным, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе, процитировал слова  информированного источника "Интерфакс" . 

На сайте МЧС по Карачаево-Черкесии на 15:30 мск нет информации о сходе лавины.

Напомним, туристические поляны, канатные дороги и горнолыжные трассы были закрыты в Приэльбрусье из-за опасности схода лавин 14 января. Администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии призвала туристов пока не приезжать на курорты.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Домбай в течение дня и ночью будет идти снег, температура воздуха составляет -10 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Ночью температура опустится до -11 скорость ветра не изменится. Снегопад прогнозируется до 20 января. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Новая горнолыжная трасса открыта на курорте "Эльбрус", "Курорты Карачаево-Черкесии заполнены туристами на фоне эпидемии", "Отельеры сочли перспективным начало горнолыжного сезона в Приэльбрусье".

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