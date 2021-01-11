Освобождены трое обвиняемых по делу об убийстве футболиста Шакарашвили

11 января 2021, 20:00

Суд в Грузии освободил под залог троих обвиняемых в избиении футболиста Георгия Шакарашвили. Медэкспертиза установила, что перед смертью Шакарашвили был жестоко избит.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний воспитанник академии тбилисского футбольного клуба "Сабуртало" Георгий Шакарашвили был убит 18 июня 2020 года. Следствие изначально полагало, что Шакарашвили был жестоко избит палкой, ногами, камнями, кулаками, а затем брошен в реку Арагви, где захлебнулся. Силовики задержали 17 человек, пятеро из которых обвинены в умышленном убийстве, остальные – в организации и участии в групповом насилии, а также в незаконном лишении свободы. Родственники Георгия Шакарашвили разделяют версию следствия, а адвокаты обвиняемых настаивали на их невиновности. Дело шестерых несовершеннолетних подозреваемых было выделено в отдельное производство, в ноябре 2020 года они получили разные сроки заключения.

Драка, после которой погиб футболист, произошла между жителями районов Надзаладеви и Сабуртало в Тбилиси (Шакарашвили был из этого района). Во время вечеринки кто-то произнес тост за один из районов, после чего возник конфликт, который продолжился уже на улице.

Сегодня Тбилисский горсуд освободил под залог троих человек, которые обвиняются в насилии и причинении легких ранений Георгию Шакарашвили во время драки на вечеринке. Суд определил залог в размере одной тысячи лари (304 долларов) для Сабы Чхартишвили, Сабы Гогшелидзе и Ираклия Цакадзе.

Адвокат Чхартишвили Давид Чикаидзе сообщил, что суд изменил меру пресечения свободы с домашнего ареста на освобождение под залог. Сторона защиты ходатайствовала об освобождении под залог и выделении этого эпизода дела в отдельное дело. Адвокат Гайоз Чарквиани указал, что в деле нет доказательств того, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства, о чем заявляла прокуратура. Адвокаты также обращали внимание, что их подзащитные признали свою вину и поэтому не представляют опасности в оказании давления на свидетелей.

Сегодня же прокуратура обнародовала заключение медицинской экспертизы тела Шакарашвили. Экспертиза выявила многочисленные ранения на разных участках тела футболиста, которые по своему характеру указывают минимум на девять ударов - ногами, руками или плотными, тупыми предметами. "Это прямо указывает, что Георгия Шакарашвили жестоко избили, после чего бросили в воду", - говорится в сообщении прокуратуры, полученном корреспондентом "Кавказского узла".

Экспертиза исключила причинение ранений Шакарашвили в воде, также указав, что тело футболиста находилось в воде на протяжении трех-четырех суток. "Исходя из перечисленного, заключение медицинской экспертизы еще раз подтверждает, что Георгия Шакарашвили убили, а до смерти обвиняемые с ним физически расправились", - заявила прокуратура.

Отметим, что дело об убийстве Шакарашвили поделено на три части: эпизоды драк до убийства с участием несовершеннолетних, приговор которым уже вынесен, три эпизода драк с участием совершеннолетних и непосредственно само убийство футболиста.