11 января 2021, 20:00

Освобождены трое обвиняемых по делу об убийстве футболиста Шакарашвили

Суд в Грузии освободил под залог троих обвиняемых в избиении футболиста Георгия Шакарашвили. Медэкспертиза установила, что перед смертью Шакарашвили был жестоко избит.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний воспитанник академии тбилисского футбольного клуба "Сабуртало" Георгий Шакарашвили был убит 18 июня 2020 года. Следствие изначально полагало, что Шакарашвили был жестоко избит палкой, ногами, камнями, кулаками, а затем брошен в реку Арагви, где захлебнулся. Силовики задержали 17 человек, пятеро из которых обвинены в умышленном убийстве, остальные – в организации и участии в групповом насилии, а также в незаконном лишении свободы. Родственники Георгия Шакарашвили разделяют версию следствия, а адвокаты обвиняемых настаивали на их невиновности. Дело шестерых несовершеннолетних подозреваемых было выделено в отдельное производство, в ноябре 2020 года они получили разные сроки заключения.

Драка, после которой погиб футболист, произошла между жителями районов Надзаладеви и Сабуртало в Тбилиси (Шакарашвили был из этого района). Во время вечеринки кто-то произнес тост за один из районов, после чего возник конфликт, который продолжился уже на улице. 

Сегодня Тбилисский горсуд освободил под залог троих человек, которые обвиняются в насилии и причинении легких ранений Георгию Шакарашвили во время драки на вечеринке. Суд определил залог в размере одной тысячи лари (304 долларов) для Сабы Чхартишвили, Сабы Гогшелидзе и Ираклия Цакадзе.

Адвокат Чхартишвили Давид Чикаидзе сообщил, что суд изменил меру пресечения свободы с домашнего ареста на освобождение под залог. Сторона защиты ходатайствовала об освобождении под залог и выделении этого эпизода дела в отдельное дело. Адвокат Гайоз Чарквиани указал, что в деле нет доказательств того, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства, о чем заявляла прокуратура. Адвокаты также обращали внимание, что их подзащитные признали свою вину и поэтому не представляют опасности в оказании давления на свидетелей.

Сегодня же прокуратура обнародовала заключение медицинской экспертизы тела Шакарашвили. Экспертиза выявила многочисленные ранения на разных участках тела футболиста, которые по своему характеру указывают минимум на девять ударов - ногами, руками или плотными, тупыми предметами. "Это прямо указывает, что Георгия Шакарашвили жестоко избили, после чего бросили в воду", - говорится в сообщении прокуратуры, полученном корреспондентом "Кавказского узла".

Экспертиза исключила причинение ранений Шакарашвили в воде, также указав, что тело футболиста находилось в воде на протяжении трех-четырех суток. "Исходя из перечисленного, заключение медицинской экспертизы еще раз подтверждает, что Георгия Шакарашвили убили, а до смерти обвиняемые с ним физически расправились", - заявила прокуратура.

Отметим, что дело об убийстве Шакарашвили поделено на три части: эпизоды драк до убийства с участием несовершеннолетних, приговор которым уже вынесен, три эпизода драк с участием совершеннолетних и непосредственно само убийство футболиста.

Примечание:

"Отец обвиняемого в убийстве грузинского футболиста прекратил голодовку", "11 фигурантов дела о гибели грузинского футболиста оставлены под стражей", "Тбилисский суд начал рассмотрение дела обвиняемого в убийстве школьника".

Автор: Инна Кукуджанова;

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 января 2021, 19:32

  • Уход Иванишвили из политики анонсирован на фоне роста внешнего долга Грузии

    Глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уходит из политики, оставляя Грузию с внешним долгом примерно в 9 миллиардов долларов, указал политолог Ника Читадзе. Во внутренней политике страны с уходом Иванишвили ничего не изменится, эта формальность нужна для внешней политики, счел политолог Гела Васадзе.

11 января 2021, 19:16

  • Путин, Алиев и Пашинян договорились совместно развивать Нагорный Карабах

    Для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры Нагорного Карабаха будет создана совместная рабочая группа, решили на переговорах в Москве президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении. Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом, а Пашинян призвал решить вопрос статуса Нагорного Карабаха.

11 января 2021, 18:27

11 января 2021, 17:49

11 января 2021, 17:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи