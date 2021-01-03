Четыре жителя Волжского получили травмы при аварии на трубопроводе

03 января 2021, 18:34

Провал грунта, заполненный кипятком, образовался сегодня на оживленном перекрестке в Волжском после крупной коммунальной аварии. Двое из четырех пострадавших попали в реанимацию. Без тепла и горячей воды остались 194 многоквартирных дома.

Провал образовался из-за прорыва магистрального теплопровода диаметром 600 мм. Один из четырех пострадавших провалился в яму с кипятком по пояс, он и еще один человек находятся в реанимации. Провал заполнен до краев, вода растеклась по улицам Мира и Оломоуцкой, сообщило волгоградское издание V1. На фотографиях, которыми сопровождается публикация, видно, что рабочие демонтировали один из столбов на пешеходном переходе, где образовался провал.

По данным МЧС, асфальт провалился в тот момент, когда в этом месте переходили дорогу люди. Один из четырех пострадавших - спасатель, помогавший пешеходам, упавшим в яму. Без тепла и горячей воды остались 194 многоквартирных дома, передала "Высота 102".

На видео, опубликованном в YouTube-канале "Новости Волжский", улица окутана густым паром, который поднимается от разлитой по асфальту воды.

Водитель Артемий Богомолов рассказал, что сегодня проезжал в районе аварии и оказался в облаке пара. "Я, видимо, застал начало этого прорыва. Въехал в облако пара и понял, что попал в нулевую видимость и стою (машина стоит. - Прим. "Кавказского узла") в луже кипятка. Я экстренно развернулся и покинул место происшествия. Минут через 20 зафиксировал, что облако расползлось на весь перекресток", - процитировал водителя "Блокнот-Волжский".

По словам очевидцев, в условиях окутавших улицу облаков пара произошло ДТП. "Когда муж там находился, дорога еще не была перекрыта, и уже там столкнулись две машины", - привело издание рассказ волжанки Ксении Романовой.

Читатели Instagram-паблика "Блокнот-Волжский", живущие в районе аварии, сообщили, что горячей воды и отопления нет с середины дня. "С 11 часов горячей воды дома нет", - написала alla_kozhimova. "В 27 [микрорайоне] нет отопления и горячей воды с 12:30 примерно", - сообщил lirariulis. "Уже становится прохладно", - посетовал около 17.00 мск shedevr1986.

Ремонтные работы продолжаются, говорится в публикации от 17.31 мск в сообществе volzhsky_34region в Instagram. На видео, которым сопровождается публикация, движение по шоссе заблокировано в обе стороны. Как из провала, так и из канализационных люков поблизости поднимаются клубы пара.

Авария в Волжском привлекла внимание губернатора Волгоградской области. "Андрей Бочаров поручил в кратчайшие сроки устранить последствия, а также выяснить причины инцидента для принятия мер по предупреждению подобных происшествий", - сообщается на сайте администрации Волгоградской области.