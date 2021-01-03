Провал на месте прорыва трубы в Волжском 3 января 2021 года. Фото: Алексей Волхонский, V1.

03 января 2021, 18:34

Четыре жителя Волжского получили травмы при аварии на трубопроводе

Провал грунта, заполненный кипятком, образовался сегодня на оживленном перекрестке в Волжском после крупной коммунальной аварии. Двое из четырех пострадавших попали в реанимацию. Без тепла и горячей воды остались 194 многоквартирных дома.

Провал образовался из-за прорыва магистрального теплопровода диаметром 600 мм. Один из четырех пострадавших провалился в яму с кипятком по пояс, он и еще один человек находятся в реанимации. Провал заполнен до краев, вода растеклась по улицам Мира и Оломоуцкой, сообщило волгоградское издание V1. На фотографиях, которыми сопровождается публикация, видно, что рабочие демонтировали один из столбов на пешеходном переходе, где образовался провал.

По данным МЧС, асфальт провалился в тот момент, когда в этом месте переходили дорогу люди. Один из четырех пострадавших - спасатель, помогавший пешеходам, упавшим в яму. Без тепла и горячей воды остались 194 многоквартирных дома, передала "Высота 102".

На видео, опубликованном в YouTube-канале "Новости Волжский", улица окутана густым паром, который поднимается от разлитой по асфальту воды.

Водитель Артемий Богомолов рассказал, что сегодня проезжал в районе аварии и оказался в облаке пара. "Я, видимо, застал начало этого прорыва. Въехал в облако пара и понял, что попал в нулевую видимость и стою (машина стоит. - Прим. "Кавказского узла") в луже кипятка. Я экстренно развернулся и покинул место происшествия. Минут через 20 зафиксировал, что облако расползлось на весь перекресток", - процитировал водителя "Блокнот-Волжский".

По словам очевидцев, в условиях окутавших  улицу облаков пара произошло ДТП. "Когда муж там находился, дорога еще не была перекрыта, и уже там столкнулись две машины", - привело издание рассказ волжанки Ксении Романовой.

Читатели Instagram-паблика "Блокнот-Волжский", живущие в районе аварии, сообщили, что горячей воды и отопления нет с середины дня. "С 11 часов горячей воды дома нет", - написала alla_kozhimova. "В 27 [микрорайоне] нет отопления и горячей воды с 12:30 примерно", - сообщил lirariulis. "Уже становится прохладно", - посетовал около 17.00 мск shedevr1986.

Ремонтные работы продолжаются, говорится в публикации от 17.31 мск в сообществе volzhsky_34region в Instagram. На видео, которым сопровождается публикация, движение по шоссе заблокировано в обе стороны. Как из провала, так и из канализационных люков поблизости поднимаются клубы пара.

Авария в Волжском привлекла внимание губернатора Волгоградской области. "Андрей Бочаров поручил в кратчайшие сроки устранить последствия, а также выяснить причины инцидента для принятия мер по предупреждению подобных происшествий", - сообщается на сайте администрации Волгоградской области.

Примечание:

"Не менее трех человек получили травмы при падении балкона в сочинском салоне", "Пятеро рабочих пострадали на заводе в Новочеркасске", "Жители хутора в Ростовской области потребовали замены водопровода".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 января 2021, 20:12

  • Сочинская пенсионерка пожаловалась на принудительное лечение

    Бездомная Надежда Туманова, которая больше года провела в психдиспансере после пяти лет проживания на железнодорожном вокзале Адлера, пожаловалась в генпрокуратуру на принудительную госпитализацию, которую считает безосновательной. Выпиской из больницы "вникуда" пожилую бездомную подвергли опасности, указал юрист.

03 января 2021, 17:20

03 января 2021, 15:56

03 января 2021, 14:40

  • 1 Ростовская область вошла в российский Топ-5 по числу смертей от COVID-19

    С начала пандемии в Ростовской области скончались 2111 человек с коронавирусом, и по числу смертей регион занял в России четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Калмыкия вышла на четвертое место в стране по уровню смертности от COVID-19, следует из данных официальной статистики.

03 января 2021, 13:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи