Мэрия Волгограда анонсировала помощь торговцам после пожара на рынке

28 декабря 2020, 10:00

После крупного пожара в продуктовом павильоне волгоградского рынка десятки предпринимателей лишились крупных партий товаров на сотни тысяч рублей, рассказали пострадавшие. Власти оценивают ущерб от пожара и составляют список предпринимателей, потерявших имущество, чтобы оказать им помощь, сообщила мэрия.

Как писал "Кавказский узел", пожар на рынке в Краснооктябрьском районе Волгограда начался около 02.00 мск 27 декабря. Через два часа он был потушен, его площадь составила 1000 квадратных метров.

Люди при пожаре не пострадали, его причины устанавливаются, сообщило 27 декабря ИА "Высота 102". По данным агентства, областная прокуратура в связи с пожаром на рынке организовала проверку, на место происшествия выезжал прокурор Краснооктябрьского района.

Созданный в связи с пожаром оперативный штаб, в который вошли сотрудники районной администрации и прокуратуры, начал оценку ущерба. Штаб взаимодействует с владельцами рынка и торговцами, также формируется список предпринимателей, чьи торговые точки пострадали, сообщила 27 декабря пресс-служба мэрии Волгограда.

"Перед штабом поставлены задачи по установлению причин, а также оказанию помощи, организационно-правовой поддержки предпринимателям, чье имущество пострадало в ходе ЧП", - говорится в публикации на сайте мэрии.

Пожар уничтожил продуктовый павильон Титовского рынка, в нем сгорело всё оборудование и товары, своего имущества лишились десятки предпринимателей, которые арендовали помещения в павильоне, сообщило 27 декабря V1.ru.

В частности, предприниматель Роман рассказал, что только накануне закупил партию мяса у фермеров Калачевского района. "Это ведь традиционная предновогодняя пора, все постарались на последние выходные года по максимуму привезти товара. У нас сгорело продукции как минимум на 250 тысяч рублей. У некоторых наших соседей по павильону ущерб миллионный. [...] Мы работали не первый год здесь, всё сюда вложили. Как дальше восстанавливать жизнь, пока не знаем", - привело издание слова Романа.

Многие арендаторы не страховали свои торговые точки, рассказал один из них. "А что страховать? Продукты - да их не страхует никто, мы платили аренду, а сам павильон, конечно, был застрахован. Но, как мы понимаем, теперь только владелец рынка имеет право на компенсацию и возмещение ущерба, нам же, скорее всего, не на что надеяться", - процитировало пострадавшего издание.

Предприниматель Елена, в свою очередь, высказала готовность добиваться помощи пострадавшим торговцам. "У нас в договоре прописано, что администрация рынка не несет ответственности за наш товар. Но это касается, к примеру, воровства. А тут пожар, и пока непонятно, по чьей вине он произошел. У нас у всех аренда была выплачена до начала января. У некоторых, конечно, есть еще какие-то неиспользованные ресурсы, можно еще выйти на торговлю, но [...] у большинства не осталось ничего. Выгорел весь товар, всё, что успели привезти перед новогодним наплывом покупателей", - привело издание слова Елены.