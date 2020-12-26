26 декабря 2020, 09:52

Ростовский министр задержан по делу о превышении полномочий

Силовики задержали бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, уволенного с его поста в марте, сообщили 25 декабря источники в правоохранительных органах.

По данным источника, Майер подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК России.

"Майер задержан в порядке 91-й статьи УПК. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями", - цитирует источник РИА "Новости".

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области был уволен со своего поста указом губернатора 16 марта. На протяжении девяти месяцев должность оставалась вакантной. 16 декабря министром был назначен Михаил Солоницин, бывший глава администрации города Зверево, пишет ТАСС.

В связи с чем в отношении бывшего министра возбуждено дело - источники не уточняют. На сайтах региональных управлений МВД и Следкома, а также прокуратуры сегодня к 09.50 мск нет информации о деле министра.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2019 года замгубернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергей Сидаш был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Его поместили под домашний арест, однако 17 января суд отказал следствию в продлении меры пресечения, а Ростовский облсуд подтвердил это решение. В августе этого года следствие предъявило Сидашу новые обвинения.

Примечание:

"Суд утвердил приговор застройщику по делу о хищении денег ростовских дольщиков", "Таганрогский депутат осужден за хищение более 14 миллионов", "Замглавы района в Ростовской области осужден условно за превышение полномочий".

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