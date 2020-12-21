Шестое за декабрь землетрясение произошло в Чечне

21 декабря 2020, 15:06

На территории Чечни зафиксировано землетрясение магнитудой от 3,1 до 3,9, по данным разных сейсмослужб. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в течение суток 13 декабря на территории Чечни было зафиксировано пять землетрясений магнитудой от 2,9 до 5,6.

Землетрясение произошло в Чечне 20 декабря в 21:36 мск, следует из сообщения Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения находился в районе села Керла-Юрт Грозненского района на глубине 11 км, магнитуда составила 3,1, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сведений о пострадавших или разрушениях нет, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на представителя МЧС Чечни.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр опубликовал иные данные о землетрясении в Чечне. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло 20 декабря в 21:36 на глубине 10 километров, эпицентр располагался на 10 километров северо-западнее Гудермеса, следует из сообщения на сайте центра.

На сайте Главного управления МЧС по Чечне сообщения об этом сейсмособытии к 14.50 мск 21 декабря не появилось.

Напомним, 12 декабря в Черном море неподалеку от Новороссийска и Анапы произошло землетрясение магнитудой 4. Жертв и разрушений нет, жители Новороссийска и Анапы ощутили подземные толчки.