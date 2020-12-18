Бывший мэр Сухума арестован по делу о стрельбе в человека

18 декабря 2020, 06:52

Сухумский горсуд отправил под домашний арест бывшего мэра Адгура Харазию, задержанного по подозрению в стрельбе в местного жителя.

Бывший мэр столицы Абхазии Адгур Харазия подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Абхазии, говорится в сообщении от 17 декабря на сайте Сухумского городского суда.

Инцидент, в результате которого был ранен в ногу местный житель, произошел в Сухуме 14 декабря в районе турбазы по улице Акмртава, а в среду 16 декабря Адгур Харазия был задержан силовиками. В тот же день следственным отделом УВД по городу Сухум с согласия прокурора в Сухумский городской суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого, сообщила 17 декабря на своем сайте "Нужная газета".

Пострадавший получил огнестрельные сквозные ранения в области стоп и был доставлен в Республиканскую больницу. Подозреваемый в нападении был вооружен незаконно приобретенным, хранимым и носимым огнестрельным оружием, он подошел к припаркованному автомобилю "Nissan Patrol" под управлением пострадавшего и совершил несколько выстрелов в него, сообщило 16 декабря издание "Спутник.Абхазия".

Адгур Харазия с 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства. В 2007 и 2012 годах его дважды избирали депутатом парламента, в 2012 году был также избран вице-спикером Народного Собрания Абхазии. В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума. В октябре 2019 года он ушел в отставку, информирует издание.

Противостояние бывшего мэра Сухума Адгура Харазии и пострадавшего жителя Абхазии произошло на почве конфликта бизнес-интересов, сообщил телеграм-канал "Абхазия-центр". "Вопрос касался земель и коттеджных участков курорта "Ауадхара", - сказано в в сообщении телеграм-канала.

Комментариев от Адгура Харазии и его представителей о решении суда не поступало.