Суд отказался досрочно освободить Мордасова

11 декабря 2020, 16:30

Администрация колонии, где находится осужденный по делу о подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону Владислав Мордасов, заявила о допущенных им нарушениях, и суд отказался сегодня удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Однако 30 июля 2020 года Верховный суд России более чем на два года сократил им сроки наказания - до четырех лет лишения свободы каждому. Еще один обвиняемый, Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин), получил условный срок. В конце августа Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Мордасова и Сидорова на приговор.

По версии следствия, Владислав Мордасов и Ян Сидоров как администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" организовали в Ростове-на-Дону одну из акций, планировавшихся по всей России руководителем "Артподготовки"* Вячеславом Мальцевым. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты указали, что Мальцев, Сидоров и Шашмин не были активными участниками оппозиционных акций. Правозащитная организация Amnesty International признала всех троих узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" — политзаключенными, считая, что молодые люди планировали провести мирную акцию протеста, а не беспорядки.

Шахтинский городской суд, рассмотрев сегодня ходатайство об условно–досрочном освобождении (УДО) Владислава Мордасова, отказался удовлетворить его, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Против досрочного освобождения Мордасова выступили администрация колонии и прокуратура, сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитного центра "Агора" Павел Чиков. "В характеристике из Исправительной колонии №9 сказано, что у активиста 30 взысканий, «которые не погашены и не сняты поощрениями»", - написал правозащитник. Согласно процитированному им заявлению администрации колонии, Мордасов "нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания и его нецелесообразно условно-досрочно освободить от отбывания наказания".

В октябре в УДО было отказано Яну Сидорову

22 октября суд в Ульяновской области отказал в условно-досрочном освобождении и другому осужденному по этому делу, Яну Сидорову. По словам активистки Валентины Толмачевой, руководство колонии, где находится Сидоров, составило на него отрицательную характеристику, заявив о 250 нарушениях, информировал 22 октября "Сайт города Ростов-на-Дону".

Большинство из 250 нарушений были зафиксированы еще в СИЗО в Ростовской области, уточнила мать заключенного Надежда Сидорова. "Там ему выписывали по 30-40 нарушений в месяц. А в самой колонии у него за год было всего четыре нарушения, которые <...> не влияют на УДО: нарушил форму одежды, не поздоровался с кем-то", — процитировала Сидорову 22 октября "Новая газета".

Характеристика на Сидорова было составлена однобоко, отметила его мать. "Отказали в том числе потому, что в характеристике были указаны различные нарушения, а достижения вроде отличной работы и учебы", — привел 22 октября слова Надежды Сидоровой "Коммерсант".

Отметим, что в Ростовской области неоднократно проходили протестные акции, участники которых выражали поддержку Сидорову и Мордасову. Так, 6 декабря об осужденных напомнили около 40 сторонников оппозиции, собравшихся в Таганроге акцию в поддержку политзаключенных.

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* "Артподготовка" — с 2017 года запрещенная в России организация, признанная судом экстремистской.