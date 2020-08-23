ЕСПЧ принял жалобы Сидорова и Мордасова

23 августа 2020, 03:00

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Владислава Мордасова и Яна Сидорова на приговор суда по делу о массовых беспорядках в Ростове-на-Дону, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Обвиненный по этому делу Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин) признан виновным в покушении на участие в беспорядках. Защита заявила о намерении обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

В апреле 2019 года защита Яна Сидорова направила в ЕСПЧ жалобу на длительное содержание в СИЗО, адвокат в ней жаловался на арест подзащитного более 18 месяцев. 28 ноября 2019 года суд потребовал от властей России предоставить на нее свои возражения.

Европейский суд по правам человека зарегистрировал еще одну жалобу Сидорова и Мордасова, сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитного центра "Агора" Павел Чиков. "ЕСПЧ зарегистрировал жалобу осужденных по Ростовскому делу Яна Сидорова и Владислава Мордасова, сообщает их представитель адвокат Агоры Андрей Сабинин", – написал 21 августа Чиков.

Документ оспаривает приговор Ростовского областного суда, сообщило 22 августа издание "Ростов-на-Дону Онлайн". "Она еще даже не коммуницирована. Суд просто уведомил о получении жалобы. Это процесс длительный. Прошлую жалобу мы направили в апреле 2019 года, зарегистрировали в августе, коммуницировали в октябре, и она до сих пор не рассмотрена", – привело издание слова матери Яна Сидорова Надежды Сидоровой.

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