ЕСПЧ коммуницировал жалобу Яна Сидорова на длительный арест

28 ноября 2019, 03:06

Российская сторона должна до 19 февраля 2020 года предоставить Европейскому суду по правам человека свои возражения на жалобу ростовчанина Яна Сидорова, осужденного по делу о подготовке массовых беспорядков.

Как информировал "Кавказский узел", 4 октября суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин), тоже обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках. Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам, Сидоров - к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Шашмин получил 3 года условно. Активисты развернули кампанию в поддержку осужденных.

Опрошенные "Кавказским узлом" активисты заявили, что осужденные не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

Европейский суд по правам человека 27 ноября уведомил адвоката Яна Сидорова о коммуникации его жалобы на необоснованно длительное содержание под стражей. Защита указывала в жалобе, что ростовчанин до начала суда провел под арестом больше 18 месяцев - максимально установленного законом срока, сообщила международная правозащитная организация Amnesty International.

Защита Сидорова жаловалась на нарушение его права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции по правам человека). Согласно этой статье, заключённые под стражу имеют право "на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда", говорится в публикации на сайте организации от 27 ноября.

Петербургский адвокат Александр Передрук, представляющий интересы Сидорова, указывал, что длительность содержания ростовчанина под стражей была чрезмерной, а следствие и суд не обосновали никакими разумными доводами необходимость держать его под арестом так долго.

Европейский суд дал представителям России время до 19 февраля 2020 года, чтобы представить свои возражения по жалобе. В коммуникации отмечается, что жалоба Сидорова в порядке исключения не может быть предметом мирового соглашения.

"Кавказский узел" собрал новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".