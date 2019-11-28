28 ноября 2019, 03:06
ЕСПЧ коммуницировал жалобу Яна Сидорова на длительный арест
Российская сторона должна до 19 февраля 2020 года предоставить Европейскому суду по правам человека свои возражения на жалобу ростовчанина Яна Сидорова, осужденного по делу о подготовке массовых беспорядков.
Как информировал "Кавказский узел", 4 октября суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин), тоже обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках. Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам, Сидоров - к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Шашмин получил 3 года условно. Активисты развернули кампанию в поддержку осужденных.
Опрошенные "Кавказским узлом" активисты заявили, что осужденные не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.
Европейский суд по правам человека 27 ноября уведомил адвоката Яна Сидорова о коммуникации его жалобы на необоснованно длительное содержание под стражей. Защита указывала в жалобе, что ростовчанин до начала суда провел под арестом больше 18 месяцев - максимально установленного законом срока, сообщила международная правозащитная организация Amnesty International.
Защита Сидорова жаловалась на нарушение его права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции по правам человека). Согласно этой статье, заключённые под стражу имеют право "на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда", говорится в публикации на сайте организации от 27 ноября.
Петербургский адвокат Александр Передрук, представляющий интересы Сидорова, указывал, что длительность содержания ростовчанина под стражей была чрезмерной, а следствие и суд не обосновали никакими разумными доводами необходимость держать его под арестом так долго.
Европейский суд дал представителям России время до 19 февраля 2020 года, чтобы представить свои возражения по жалобе. В коммуникации отмечается, что жалоба Сидорова в порядке исключения не может быть предметом мирового соглашения.
"Кавказский узел" собрал новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".