Уголовный кодекс РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

02 декабря 2020, 19:53

Главврач дагестанской больницы обвинена в крупной растрате

Бывший главный врач Ахвахской районной больницы обвинена в том, что необоснованно потратила почти девять миллионов рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования.

По версии следствия, в мае-июле 2017 года обвиняемая заключила с частной строительной организацией три контракта на капитальный ремонт в лечебном учреждении. На эти цели они потратила деньги Фонда обязательного медицинского страхования в сумме свыше 8 миллионов 900 тысяч рублей. Деньги были перечислены на расчетный счет стройфирмы, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Бывший главный врач больницы обвинена в нецелевом расходовании средств государственного внебюджетного фонда (пункт "б" части 2 статьи 285.2 УК России). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть вторая статьи 285.2 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2019 года бывший главный врач избербашской горбольницы был заподозрен в том, что необоснованно оплатил ремонт в учреждении из средств ФОМС.

Примечание:

"Главврач и бухгалтер дагестанской поликлиники заподозрены в мошенничестве на 12 миллионов", "Главврач заподозрен в хищении средств на ремонт больницы в Дагестане", "Главврач больницы в Дагестане заподозрен в махинациях со средствами ФОМС".

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