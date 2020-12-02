Главврач дагестанской больницы обвинена в крупной растрате

02 декабря 2020, 19:53

Бывший главный врач Ахвахской районной больницы обвинена в том, что необоснованно потратила почти девять миллионов рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования.

По версии следствия, в мае-июле 2017 года обвиняемая заключила с частной строительной организацией три контракта на капитальный ремонт в лечебном учреждении. На эти цели они потратила деньги Фонда обязательного медицинского страхования в сумме свыше 8 миллионов 900 тысяч рублей. Деньги были перечислены на расчетный счет стройфирмы, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Бывший главный врач больницы обвинена в нецелевом расходовании средств государственного внебюджетного фонда (пункт "б" части 2 статьи 285.2 УК России). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть вторая статьи 285.2 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2019 года бывший главный врач избербашской горбольницы был заподозрен в том, что необоснованно оплатил ремонт в учреждении из средств ФОМС.