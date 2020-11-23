Участница одиночных пикетов в Волжском 22 ноября 2020. Фото:Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru https://novostivolgograda.ru/news/society/22-11-2020/storonniki-mestnogo-vremeni-vyshli-na-odinochnye-pikety-v-volzhskom

23 ноября 2020, 06:59

Активисты в Волжском выступили против перехода на московское время

Участники одиночных пикетов в Волжском 22 ноября потребовали не переводить Волгоградскую область на московское время и анонсировали аналогичные акции протеста в Москве.

Как писал "Кавказский узел", волгоградские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс. Противники московского времени считают, что в результате перевода часов будет слишком рано темнеть. К 15 октября волгоградские активисты собрали 40 тысяч подписей против инициативы облдумы. Участники одиночных пикетов на Красной площади, около здания Госдумы и у приёмной президента 5 ноября потребовали не возвращать Волгоградскую область к московскому времени. 19 ноября стало известно, что правительство России дало положительный отзыв на проект закона о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс.

Активисты, протестующие против перехода региона на московское время, выстроились 22 ноября  возле Центрального универмага, на площади Ленина, а также у гостиницы «Ахтуба» с плакатами. Всего в одиночных пикетах приняли участие порядка десяти человек.  сообщили «Новости Волгограда».

Они заявили, что в день рассмотрения законопроекта о переходе на московское время планируют провести акции протеста в Госдуме. Активисты также заявили, что если акция не принесет результата, то они будут "обращаться в Верховный суд и собирать подписи за проведение нового референдума.

Напомним, Волгоградская область вышла из московского часового пояса в октябре 2018 года. Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума. Вопрос об изменении времени вызвал дискуссию в регионе и вновь был поставлен перед местными жителями этим летом в дни голосования за конституционные поправки. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса. Активисты раскритиковали методику проведения опроса и указали на то, что никакой опрос не может быть основанием для отмены решения, принятого на референдуме. 28 августа восемь волгоградцев направили коллективный иск в областной суд с требованием отменить постановление местных депутатов о возврате к московскому времени.

Примечание:

"Споры о часовом поясе заслонили реальные проблемы волгоградцев", "Волгоградские активисты собрали 12 тысяч подписей против смены часового пояса", "Волгоградцы поддержали пикеты против поправок в Конституцию".

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