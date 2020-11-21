Георгий Гуев. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=MG7pIFssxCY&feature=emb_logo

21 ноября 2020, 02:24

Защита Гуева обвинила суд в предвзятости

Суд, рассматривая дело о финансировании терроризма уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, с первого заседания принял сторону обвинения, считает адвокат. Он заявил, что защита обжалует приговор.

Как писал "Кавказский узел", Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года и арестован по обвинению в финансировании терроризма. Второй Западный окружной военный суд Москвы 20 ноября приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Гуев не признал вину, защита намерена обжаловать приговор.

Следствие считает, что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков ИГ*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявляло первоначально следствие. Однако до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 7201 рубль. Георгий Гуев вину отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Прокурор на заседании требовал назначить Гуеву восемь лет колонии общего режима, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Умалат Сайгитов.

"Резолютивную часть приговора нам вручат в понедельник-вторник (23-24 ноября). Обжаловать, конечно, будем. С приговором не согласны, до последнего момента была надежда (на оправдание), хотя статистика этого суда по таким статьям нулевая, не было ни одного прецедента", - указал он.

По мнению Сайгитова, вина Гуева не доказана. "Мы полностью доказали свою невиновность, привели массу доказательств", - указал он. 

Судебный процесс с первого заседания шел с обвинительным уклоном. считает адвокат. "Было видно, что оправдательный приговор в этом процессе невозможен. По делам террористической направленности [...] судьи изначально настроены на обвинительный уклон", - считает Сайгитов.

Адвокат рассказал, что перед прениями, когда было завершено исследование доказательств сторон, сотрудники силовых структур представили в суд документ, цель которого следствием суду объяснена не была. «Принесли перед прениями меморандум от оперативного сотрудника. Это документ, составляемый сотрудниками оперативных служб. Для представления такого документа должно быть постановление о рассекречивании. Для того, чтобы оперативник принес какой-то документ, должно быть поручение следователя, указан источник. Ничего этого не было», - сказал Сайгитов.

Он указал, что "этот документ не может отвечать критериям допустимости доказательств, потому как любое доказательство должно иметь источник, откуда информация могла появиться". "То есть человек, который рассказывает о том, что Гуев причастен к каким-то преступлениям, должен рассказать, откуда он об этом знает. Но из документа этого не следует», - сказал адвокат. Он отметил, что «Ст. 75 УПК (о недопустимых доказательствах. - Прим. "Кавказского узла") говорит о том, что если источник информации не получен, то это недопустимое доказательство".

Никаких дополнительных подтверждающих документов о причастности Гуева к преступлениям представлено не было, сказал Сайгитов.

Он также заявил, что защита планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека. "В Европейском суде, где нас будут представлять юристы Правозащитного центра «Мемориал», у нас есть шансы довести это дело до конца», - заключил Сайгитов.

Материалы о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"В защиту Георгия Гуева выступили депутат Госдумы и "Матери Беслана", "Георгий Гуев отверг на суде обвинения в финансировании терроризма", "Земляки Георгия Гуева провели акцию в его поддержку во Владикавказе". 

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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