Георгий Гуев. Cтоп-кадр с видео/ЦОС ФСБ РФ

20 ноября 2020, 19:43

Георгий Гуев приговорен к 6 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии строгого режима уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, признав его виновным в финансировании терроризма. Гуев не признал вину, защита намерена обжаловать приговор.

Как сообщал "Кавказский узел", Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года и арестован по обвинению в финансировании терроризма. Второй Западный окружной военный суд Москвы начал рассматривать его дело 3 августа 2020 года. Защита Гуева заявила, что единственная свидетельница обвинения в деле Гуева имела проблемы с психикой и употребляла наркотики, но несмотря на это, суд не усомнился в ее адекватности и достоверности показаний. 15 сентября активист Алан Золоев на машине с плакатом "Я/Мы Гуев Георгий" провел автопробег во Владикавказе.

Следствие считает, что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков ИГ*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявляло первоначально следствие. Однако до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 7201 рубль. Георгий Гуев вину отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

В ходе прений на сегодняшнем заседании прокурор запросил для Гуева 8 лет заключения. По мнению обвинителя, вина 28-летнего уроженца Северной Осетии полностью доказана. "В качестве довода он (прокурор) практически повторил содержание обвинительного заключения", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" сообщении Правозащитного центра "Мемориал".

Адвокат Умалат Сайгитов отметил, что обвинение не предоставило никаких доказательств вины Гуева, даже косвенных. Довод о том, что Гуев придерживался радикальных взглядов, не подтвержден ничем, подчеркнул защитник.

Знакомые Гуева Заурбек Цориев и Роман Гуриев, допрошенные в ходе следствия, заявили, что он относился к террористическим организациям "категорически отрицательно".  МВД и УФСБ Северной Осетии не располагают никакой информацией о связях Гуева с экстремистской и террористической деятельностью, отмечала защита.

В последнем слове Гуев поблагодарил всех, кто его поддерживал, отметив, что не совершал того, что ему вменяют.  Адвокаты Умалат Сайгитов и Сослан Батыров готовят жалобу на приговор.

Материалы о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Георгий Гуев отверг на суде обвинения в финансировании терроризма", "Земляки Георгия Гуева провели акцию в его поддержку во Владикавказе", "В защиту Георгия Гуева выступили депутат Госдумы и "Матери Беслана"".

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