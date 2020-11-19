Миротворцы прикрыли выезд азербайджанской автоколонны из Шуши

19 ноября 2020, 14:52

Российские миротворцы обеспечили безопасность автомобилей с азербайджанскими военными, которые выехали из Шуши в Физулинский район. Дорогу Шуши-Физули, проложенную по контролируемым Баку территориям, только начали строить.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. К 11 ноября российские миротворцы уже взяли под контроль соединяющий Карабах с территорией Армении Лачинский коридор, выставив там временные посты. 12 ноября миротворцы вошли в Степанакерт, на дороге между столицей Нагорного Карабаха и взятым азербайджанской армией Шуши (Шуша) также был установлен пост. 13 ноября миротворцы вошли в Карвачарский район, который передается под контроль Азербайджана, и продвинулись до территории монастыря Армянской апостольской церкви Дадиванк. Миротворцы также занялись сопровождением автобусов с жителями Нагорного Карабаха, возвращающимися из Армении.

Российские миротворцы сопроводили коллонну с азербайджанскими военными. "19 ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населенного пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана", - процитировал официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова ТАСС. Маршрут колонны в публикации не уточнен.

В зоне карабахского конфликта нужно решать масштабные гуманитарные проблемы как армянского, так и азербайджанского населения, готовность к этому российского межведомственного центра вызывает сомнения, указал ранее "Кавказскому узлу" правозащитник Олег Орлов. Российские специалисты могут помочь сторонам конфликта решать общие вопросы по восстановлению инфраструктуры, полагает военный эксперт Александр Перенджиев. Помощь необходимо оказывать как тем, кто потерял свои дома, так и тем, кто возвращается на пепелище спустя много лет, считает правозащитник Валерий Борщев.

Собщение между городом Шуша и другими азербайджанскими территориями пока не налажено. 16 ноября президент Ильхам Алиев, посетив перешедшие под контроль Азербайджана территории на юге Нагорного Карабаха, объявил о начале строительства дороги Физули - Шуша. "Эта дорога представляет очень большое значение, так как она ведет нас в город Шуша, являющуюся короной Карабаха. <...> это – первый проект, реализуемый на освобожденных от оккупации землях", - приводсятся слова Алиева в публикации на сайте Минобороны Азербайджана от 16 ноября.

Президент пояснил, что дорога, построенная в советское время, вела в Шушу через Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта). "В настоящее время пользоваться этой дорогой пока невозможно", - указал Алиев. По его словам, новая дорога "будет очень удобной и широкой", позволит "комфортно ездить в Шушу с обеспечением мер безопасности".

Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности Алиева-Путина-Пашиняна, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента в Нагорном Карабахе составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцируется в поселке Рощинский Самарской области). Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

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