11 ноября 2020, 12:31
Продлен домашний арест ростовскому Свидетелю Иеговы* Байбаку
Суд в Ростове-на-Дону 10 ноября оставил Свидетеля Иеговы* Семена Байбака под домашним арестом еще на два месяца. Из-за ареста он уже почти полтора года лишен возможности работать, сообщили родные Байбака. Верующий указал суду, что обвинен в экстремизме только за посещение религиозных собраний.
Как писал "Кавказский узел", Семен Байбак был задержан 10 июня 2019 года и помещен под домашний арест. 25 августа 2020 года в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение дела Байбака. Обвиняемый заявил, что следствие не смогло убедительно обосновать обвинения в экстремизме. Он настаивает, что подвергся уголовному преследованию в нарушение права на свободу вероисповедания. По статье об участии в деятельности экстремистской организации Байбаку грозит до шести лет заключения, а по статье о финансировании экстремистской деятельности - до восьми.
В один день с Семеном Байбаком был задержан и другой ростовский Свидетель Иеговы* - Руслан Алыев. Он также не признал вину. Как и Байбак, Алыев второй год находится под домашним арестом. Еще девять ростовских Свидетелей Иеговы* заключены под стражу.
На заседании Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, состоявшемся 10 ноября, судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Семену Байбаку домашнего ареста до 12 января 2021 года, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании.
Следствие смешало понятия юрлица и религиозной группы
Байбак вновь заявил суду, что считает себя невиновным. "Я считаю, что меня обвиняют в совершении преступления, которого я не совершал. Я действительно принадлежу к конфессии Свидетели Иеговы*, регулярно читаю Библию, что и обнаружили органы предварительного следствия и что якобы является доказательством моей вины", — сказал Семен Байбак. Он подчеркнул, что экстремизм противоречит его личным религиозным убеждениям.
Подсудимый рассказал, что является Свидетелем Иеговы* более 12 лет - с тех пор, как в десятилетнем возрасте добровольно присоединился к местной религиозной общине. "Все Свидетели Иеговы* — это верующие, а так я просто тот, кто проповедует. У Свидетелей Иеговы* нет церкви, есть организация. Я в местной религиозной организации не состоял, но в конфессии состоял… С 2015 по 2017 год я проходил альтернативную гражданскую службу в соответствии со своими убеждениями. Работал уборщиком территории в детской областной больнице. Больше полутора лет я работал на малопочетной низкооплачиваемой должности, но не поступился своими убеждениями", — отметил Байбак.
По словам Байбака, он являлся членом канонического образования, а не юридического лица. "Следствие смешивает два понятия — "юридическое лицо" и "незарегистрированная группа физических лиц — религиозная группа". Упоминания местной религиозной организации и собрания «Центрального» очень сильно перемешаны [в обвинительном заключении], будто это одно и тоже. Я не могу сказать, почему была ликвидирована местная религиозная организация «Центральная», но я знаю, что религиозная группа собрания «Центральное» (среднего рода) носит свое название в соответствии с географическим расположением, как до этого было собрание «Южное»", - пояснил Семен Байбак.
Под участием в деятельности местной религиозной организации следствие понимает собрания по изучению Библии, указал он. "Я не отрицаю, что участвовал в собраниях с соверующими, это право гарантировано мне Конституцией", — сказал Байбак. Отвечая на вопросы прокурора и адвоката, Байбак сообщил, что в религиозных обсуждениях верующих литература из списка экстремистских материалов не использовалась, в том числе и перевод Библии, выполненный "Новым миром".
Байбак указал на нелепость обвинений в финансировании запрещенной организации
Вещественным доказательством "финансирования запрещенной религиозной организации" в материалах дела служит выписка о движении по банковскому счету, согласно которой Байбак обменивался денежными переводами с другими Свидетелями Иеговы*, Арсеном Аванесовым и Андреем Охремчуком.
Верующий напомнил суду о свободе совести
Обвиняемый также напомнил, что обоснованность преследования Свидетелей Иеговы* в России ранее вызвала сомнения у Владимира Путина.
11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. Несмотря на это обещание, репрессии только усиливаются, указал в мае представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.
Верховный суд России 20 апреля 2017 года признал экстремистской деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", запретив его деятельность и деятельность всех 395 отделений на территории России, но, по мнению подсудимого, это не означает запрета вероучения "Свидетелей Иеговы"* как такового.
Он добавил, что право Свидетелей Иеговы* придерживаться своего вероисповедания было подтверждено в 2018 году в возражениях правительства России в ответ на жалобу верующих в Европейский суд по правам человека. "Сам по себе запрет деятельности организации не означает ограничений на вероисповедание ее сторонников, которые по-прежнему имеют право отправлять религиозные обряды при условии, что это не противоречит нормам российского законодательства. Видеозаписи с чтением Библии, пением песен — это не экстремистское действие, а обычная практика Свидетелей Иеговы* по всему миру", — подчеркнул Байбак.
Следующее заседание назначено на 20 ноября. Планируется, что между сторонами пройдут прения.
Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".
* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.
Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"