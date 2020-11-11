Продлен домашний арест ростовскому Свидетелю Иеговы* Байбаку

11 ноября 2020, 12:31

Суд в Ростове-на-Дону 10 ноября оставил Свидетеля Иеговы* Семена Байбака под домашним арестом еще на два месяца. Из-за ареста он уже почти полтора года лишен возможности работать, сообщили родные Байбака. Верующий указал суду, что обвинен в экстремизме только за посещение религиозных собраний. Как писал "Кавказский узел", Семен Байбак был задержан 10 июня 2019 года и помещен под домашний арест. 25 августа 2020 года в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение дела Байбака. Обвиняемый заявил, что следствие не смогло убедительно обосновать обвинения в экстремизме. Он настаивает, что подвергся уголовному преследованию в нарушение права на свободу вероисповедания. По статье об участии в деятельности экстремистской организации Байбаку грозит до шести лет заключения, а по статье о финансировании экстремистской деятельности - до восьми. В один день с Семеном Байбаком был задержан и другой ростовский Свидетель Иеговы* - Руслан Алыев. Он также не признал вину. Как и Байбак, Алыев второй год находится под домашним арестом. Еще девять ростовских Свидетелей Иеговы* заключены под стражу. На заседании Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, состоявшемся 10 ноября, судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Семену Байбаку домашнего ареста до 12 января 2021 года, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании. Следствие смешало понятия юрлица и религиозной группы Байбак вновь заявил суду, что считает себя невиновным. "Я считаю, что меня обвиняют в совершении преступления, которого я не совершал. Я действительно принадлежу к конфессии Свидетели Иеговы*, регулярно читаю Библию, что и обнаружили органы предварительного следствия и что якобы является доказательством моей вины", — сказал Семен Байбак. Он подчеркнул, что экстремизм противоречит его личным религиозным убеждениям.

Он выразил возмущение формулировкой обвинительного заключения, где утверждается, что Семен Байбак, придерживаясь "стойких экстремистских взглядов, принял действия по участию в экстремистской организации". По мнению Свидетеля Иеговы*, следователи превысили полномочия, оценивая его взгляды как экстремистские. "Я не совершал преступлений, я лишь пользовался своим правом жить согласно своим убеждениям", - заявил Байбак.

Подсудимый рассказал, что является Свидетелем Иеговы* более 12 лет - с тех пор, как в десятилетнем возрасте добровольно присоединился к местной религиозной общине. "Все Свидетели Иеговы* — это верующие, а так я просто тот, кто проповедует. У Свидетелей Иеговы* нет церкви, есть организация. Я в местной религиозной организации не состоял, но в конфессии состоял… С 2015 по 2017 год я проходил альтернативную гражданскую службу в соответствии со своими убеждениями. Работал уборщиком территории в детской областной больнице. Больше полутора лет я работал на малопочетной низкооплачиваемой должности, но не поступился своими убеждениями", — отметил Байбак.

По словам Байбака, он являлся членом канонического образования, а не юридического лица. "Следствие смешивает два понятия — "юридическое лицо" и "незарегистрированная группа физических лиц — религиозная группа". Упоминания местной религиозной организации и собрания «Центрального» очень сильно перемешаны [в обвинительном заключении], будто это одно и тоже. Я не могу сказать, почему была ликвидирована местная религиозная организация «Центральная», но я знаю, что религиозная группа собрания «Центральное» (среднего рода) носит свое название в соответствии с географическим расположением, как до этого было собрание «Южное»", - пояснил Семен Байбак.

Под участием в деятельности местной религиозной организации следствие понимает собрания по изучению Библии, указал он. "Я не отрицаю, что участвовал в собраниях с соверующими, это право гарантировано мне Конституцией", — сказал Байбак. Отвечая на вопросы прокурора и адвоката, Байбак сообщил, что в религиозных обсуждениях верующих литература из списка экстремистских материалов не использовалась, в том числе и перевод Библии, выполненный "Новым миром".

Байбак указал на нелепость обвинений в финансировании запрещенной организации

Вещественным доказательством "финансирования запрещенной религиозной организации" в материалах дела служит выписка о движении по банковскому счету, согласно которой Байбак обменивался денежными переводами с другими Свидетелями Иеговы*, Арсеном Аванесовым и Андреем Охремчуком.

"Никто у меня не просил пояснить, что это за переводы, хотя я бы смог пояснить. Особенно показательны два, которые я сделал 14 февраля 2019 года. 14 февраля в 14 часов 37 минут я перевел Аванесову 300 рублей. Версия следствия — перевел собранные пожертвования. Через 29 минут, в 15-06 с карты Аванесова на мою карту были переведены 300 рублей. Если бы меня спросили, я бы ответил, что мы сидели с ним вместе в кафе, где он заплатил за обед за двоих 600 рублей, я увидел это и перевел ему половину суммы. После того как мы закончили он перевел эти деньги обратно. Это что, преступление?" — выразил удивление подсудимый.

По словам верующего, пожертвования у Свидетелей Иеговы* делаются добровольно, и идут как на "всемирное дело", так и на нужды конкретного религиозного собрания. Деньги складываются в закрытый ящик, откуда затем распределяются пожертвования. При этом составляются квитанции, которые некоторое время хранятся. "Было время, когда говорили на собраниях, куда пошли средства, чтобы все верующие убедились, что они использовались по назначению", — сказал Байбак. Судья не стал задавать вопросы Семену Байбаку.

Верующий напомнил суду о свободе совести

Обвиняемый также напомнил, что обоснованность преследования Свидетелей Иеговы* в России ранее вызвала сомнения у Владимира Путина. 11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. Несмотря на это обещание, репрессии только усиливаются, указал в мае представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года признал экстремистской деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", запретив его деятельность и деятельность всех 395 отделений на территории России, но, по мнению подсудимого, это не означает запрета вероучения "Свидетелей Иеговы"* как такового. "Согласно Апелляционному определению Верховного Суда, суд первой инстанции не определял законность вероучения Свидетелей Иеговы* и способы их выражения, а лишь проверял законность совершаемых организацией деятельности в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности. Я знал об этом решении, и знал, что по-прежнему обладаю правом на свободу вероисповедания, гарантированной ст. 28 Конституции нашей страны", — заявил Байбак. Он добавил, что право Свидетелей Иеговы* придерживаться своего вероисповедания было подтверждено в 2018 году в возражениях правительства России в ответ на жалобу верующих в Европейский суд по правам человека. "Сам по себе запрет деятельности организации не означает ограничений на вероисповедание ее сторонников, которые по-прежнему имеют право отправлять религиозные обряды при условии, что это не противоречит нормам российского законодательства. Видеозаписи с чтением Библии, пением песен — это не экстремистское действие, а обычная практика Свидетелей Иеговы* по всему миру", — подчеркнул Байбак. Семья Байбака лишилась части доходов

На заседание, состоявшееся 10 ноября, помимо участников процесса, пришел отчим Семена Байбака Илья Корытко. "Нам хотелось, чтобы суд смягчил меру пресечения Семену на запрет определенных действий, потому что у нас в семье есть старенькие дедушка и бабушка, которым уже за 80 лет, и им в связи с ситуацией с коронавирусом нужна помощь, но этого не произошло", — сказал Корытко корреспонденту "Кавказского узла".