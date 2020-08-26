Ростовский Свидетель Иеговы* в суде отказался признать вину

26 августа 2020, 11:02

Следствие не смогло убедительно обосновать обвинения в экстремизме, заявил суду в Ростове-на-Дону Свидетель Иеговы* Семен Байбак. Он настаивает, что подвергся уголовному преследованию в нарушение права на свободу вероисповедания.

Как писал "Кавказский узел", двое ростовских Свидетелей Иеговы* - Руслан Алыев и Семен Байбак - были задержаны 10 июня 2019 года, суд назначил им домашний арест. 15 июля Ростовский облсуд оставил Семена Байбака под домашним арестом до 5 сентября.

Семен Байбак был обвинен в организации экстремистской деятельности, однако затем к его делу добавили статью о финансировании экстремистской организации. Руслана Алыева следствие считает участником религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете. Оба верующих не признают вины и считают вменяемые им действия реализацией конституционного права на свободу вероисповедания. Еще девять ростовских Свидетелей Иеговы* находятся под стражей.

25 августа в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение дела Семена Байбака. Он рассказал, что родился 14 мая 1997 года в Ростове-на-Дону, получил полное среднее образование, не женат, не имеет детей, с 11 июня 2019 года постоянно находился под домашним арестом.

Гособвинитель зачитала обвинительное заключение, согласно которому Байбак в 2018-2019 годах участвовал в деятельности местной религиозной организации Свидетелей Иеговы "Центральная, Ростов-на-Дону", деятельность которой запрещена на территории России "в целях противодействия экстремистской деятельности, защиты прав и законных интересов граждан, интересов государства и общественного порядка" на основании вступившего в силу решения Верховного суда о запрете "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и входящих в него организаций "в связи с наличием в их деятельности признаков экстремизма, таких как возбуждение религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства в том числе в СМИ".

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

В обвинительном заключении отмечается, что Семен Байбак принимал участие в деятельности местной организации Свидетелей Иеговы*, "заведомо зная" о ее ликвидации, "осознавая характер противоправных действий", "соблюдая меры осторожности и придерживаясь принципа скрытности". Само же участие выразилось в сборе пожертвований и проведении бесед. Так, Байбак участвовал в видеоконференции по изучению Библии в переводе "Нового мира", который включен в список экстремистских материалов. На одном из собраний, в котором участвовал Байбак, "неустановленное лицо призывало «не бояться и смотреть смело в будущее», упоминая братьев и сестер, которые находятся в заключении, а также призывало быть осторожным", а сам подсудимый "доводил до населения суть экстремистской литературы, тем самым создавая положительный образ идей запрещенного «Управленческого центра»", говорится в обвинительном заключении.

Занимаясь сбором пожертвований, Байбак, по мнению обвинения, осознавал, что "своими действиями подрывает основы конституционного строя и безопасности государства". Прокурор привела примеры движения средств на банковском счете Байбака, не уточнив, на что пошли эти деньги.

По статье об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК) Байбаку грозит до шести лет заключения, а по статье о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3) - до восьми.

Семен Байбак заявил в суде, что не признает себя виновным. "Считаю, что предъявленное обвинение не соответствует требованиям закона, так как фактически меня обвиняют в том, что я являюсь Свидетелем Иеговы* и пользуюсь правом, гарантированным статьей 28 Конституции. Обвинение было построено на решении Верховного суда от 20 апреля 2017 года, однако данным решением ВС не запрещал религию Свидетелей Иеговы* и не разрешался вопрос о правах физических лиц исповедовать религию. Суд дал оценку лишь действиям конкретных юридических лиц. Следовательно, любой человек вправе после этого решения исповедовать религию Свидетелей Иеговы*, включая встречи с соверующими, обсуждение религиозных тем и зачитывание отрывков из Библии. Указом президента цитаты из Библии не могут быть признаны экстремистскими материалами, и обсуждение ее не может быть преступным деянием", - сказал верующий.

Согласно 28 статье Конституции Российской Федерации, "каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними".

Подсудимый указал, что апелляционным определением Верховного суда установлена недопустимость ограничения прав Свидетелей Иеговы* исповедовать свою религию.

"Я по-прежнему имею право свободно «выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Органы предварительного расследования неправильно и произвольно трактуют решение Верховного суда - именно это является причиной того, что я нахожусь здесь. В обвинительном заключении говорится, что я придерживался экстремистских взглядов, но это не было установлено следствием и нигде не раскрыто. Также не поясняется, в чем состоит мотив моих действий. Говорится, что я «совершал действия по подрыву основ строя». При этом не было конкретизировано, ради каких целей или выгод я мог бы совершать «общественно опасные деяния». Не было приведено примеров высказываний, которыми я подстрекал кого-либо к противоправным действиям", - заявил Семен Байбак.

Байбак также подчеркнул, что Россия подписала ряд международных документов и входит в ООН. Он сослался на мнение рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН, которая указала российским властям на право Свидетелей Иеговы* проводить богослужения и попросила "принять меры для исправить положение". "Мне грозит лишение свободы только за то, что я пользовался правами на исповедование религии... Экстремизм мне совершенно чужд. Вину я не признаю, считаю обвинение незаконным", - подчеркнул Семен Байбак.

Рассмотрение дела продолжится в 15.30 мск 2 сентября. Ожидается, что в этот день будут допрошены свидетели обвинения.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.