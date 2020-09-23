Суд изучил оперативную прослушку ростовского Свидетеля Иеговы* Алыева

23 сентября 2020, 02:06

Судья заслушал сделанные оперативниками записи разговоров ростовского Свидетеля Иеговы* Руслана Алыева с единоверцами, а также изучил записи богослужений. Экстремизма в действиях верующих, которые собираются и совершают богослужения, нет, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", двое ростовских Свидетелей Иеговы* - Руслан Алыев и Семен Байбак - были задержаны 10 июня 2019 года и с тех пор находятся под домашним арестом. 5 июня Ростовский областной суд продлил домашний арест Алыеву до 5 сентября. 18 июня апелляционный суд в Сочи подтвердил это решение. Под домашним арестом Алыев находится больше года, напомнил адвокат.

Руслана Алыева следствие считает участником религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете. Семен Байбак был обвинен в организации экстремистской деятельности, однако затем к его делу добавили статью о финансировании экстремистской организации. Оба верующих не признают вины и считают вменяемые им действия реализацией конституционного права на свободу вероисповедания. Еще девять ростовских Свидетелей Иеговы* находятся под стражей.

5 и 22 сентября в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону состоялись заседания по делу Алыева, передал корреспонденту "Кавказского узла".

На них, по решению судьи, были прослушаны аудиоварианты видеонаблюдений за Алыевым. В основном на дисках были записаны собрания верующих, и большая часть из прослушанного — это песнопения, чтение Библии, проповеди и обсуждения религиозных тем верующих.

Были также разговоры на бытовые темы в квартире Алыева. Так, на одной из записей говорится о некоем конгрессе, который должен был пройти в 2018 году в Берлине, Сеуле и Атланте. «Делегаты могут поехать и от нас. Но все они должны быть примерными возвещателями», - прозвучал на записи голос пожилого человека.



"Эти видеозаписи — результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении Алыева, полиция по судебному решению ставила скрытые камеры в квартирах, где встречались верующие», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Роман Какасьев. «Сначала в суд (поступает) обращение от силовиков (с просьбой) ограничить конституционные права граждан путем установки следящей аппаратуры, суд им выдает разрешение. Все это засекречено. Потом (силовики) проводят оперативно-розыскные мероприятия и снимают все это. Они заходят в квартиры, пока никого нет... А потом, когда дело (поступает) в суд, рассекречивают", - пояснил адвокат. "Но там (на записях) ничего нет, там богослужения и больше ничего", - сказал он.

Следователи считают, что если верующие собираются продолжать совершать богослужения, то они продолжают деятельность местной религиозной организации, указал Какасьев. "А мы считаем, что верующие реализовывали свое конституционное право исповедовать религию как самостоятельно, так и с другими верующими, согласно 28 статье Конституции (Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, - прим. "Кавказского узла")», — утверждает адвокат.



Какасьев пояснил, что он заявил оглашение записей для того, чтобы потом иметь возможность задавать вопросы в суде. Экстремизм на видеозаписях, представленных следствием, отсутствует, его нужно доказать, считает он.



«Мы считаем, что это видео не доказывает участие в экстремистских организациях... Это каноническое понятие — собрание групп верующих в районе, в городе, в области, в мире», - подчеркнул адвокат.



Жена подсудимого Кристина Алыева посетовала на финансовые трудности и на то, что ее муж не может решить свои проблемы со здоровьем из-за домашнего ареста. «То, что мы планировали сделать, приходится откладывать.... Кормильца основного нет. Со здоровьем острых вопросов нет, но нужно сходить к дерматологу. Но из-за судебных заседаний попасть не можем», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Обвинение сочло экстремизмом собрания верующих в Ростове-на-Дону

На предыдущих заседаниях прокурор зачитала обвинительное заключение, передал корреспондент "Кавказского узла". Согласно ему, Алыев, «заведомо зная» о вступлении в законную силу решения Верховного суда России о ликвидации местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* в Ростове-на-Дону, продолжил участие в ней. Алыев 22 и 26 июля, 30 августа, 6 сентября, 15 ноября и 20 декабря 2018 года, а также 3 и 27 января 2019 года принимал участие «в коллективном религиозном собрании», которое проводилось в интернете другим верующим, чье дело выделено в отдельное производство, следует из документа. В ходе этих собраний изучалась книга «Священное писание — перевод Нового мира», внесенная в список экстремистских материалов, а Алыев задавал вопросы и обсуждал вместе с другими текст этой книги, отметила прокурор.

По версии обвинения, 27 января 2018 года Алыев принял участие в состоявшемся в Ростове-на-Дону собрании «старейшин» и «пионеров» "Свидетелей Иеговы"* из 11 человек. С 1 февраля по 20 мая 2020 года, вместе с другим верующим, в отношении которого дело вынесено в отдельное производство, он встречался в торговом центре «Рио» с местным жителем Андреем «для пропаганды деятельности» "Свидетелей Иеговы", следует из обвинительного заключения.

Кроме того, Алыев 17 марта 2018 года участвовал в проведении собрания 67 "Свидетелей Иеговы"* в помещении танцевально-спортивной студии «Территория танцев» в Ростове-на-Дону, указал прокурор. По его словам, "Свидетели Иеговы"* выступают с призывами к действиям экстремистского характера, распространению экстремистской литературы, побуждению к отказу от участия в выборах, отказу от почитания госсимволов и отказу от оказания медпомощи.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.