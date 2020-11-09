Жители поселка под Махачкалой потребовали отменить снос их домов

09 ноября 2020, 13:24

Участники сегодняшней акции в столице Дагестана заявили, что их дома определены под снос по вине чиновников. Администрация Махачкалы выделила в Семендере землю под частную застройку, а потом позволила построить вблизи от домов газопровод, утверждают протестующие.

Сегодня группа жителей Семендера вышла на центральную площадь Махачкалы с требованием не сносить их дома. Они пояснили, что решение о сносе было принято судом в 2018 году по иску компании "Газпромтрангаз Махачкала". В Семендере, как и в еще нескольких населенных пунктах республики, часть домов расположена слишком близко от магистрального газопровода, сообщило дагестанское издание "Черновик".

Частные дома, жители которых организовали акцию протеста, построены на земле, выделенной махачкалинской администрацией под индивидуальную застройку в 1994 году, пояснила одна из участниц акции. "У нас есть постановления о выдаче земли. В 2002 году администрация города проложила трубу неподалеку от этих участков <..>, в 2011 они сдали эту трубу "Газпрому", - говорит она на видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале "Черновика".

Протестующая посетовала, что судебные решения "выносятся не в пользу народа". "Со всеми документами на дом, который состоит в праве собственности, нас оставляют на улице с малолетними детьми. Также у нас был обналичен материнский капитал на улучшение жилищных условий", - отметила участница акции. В руках у нее был плакат с текстом "Руки прочь от наших домов!".

К 13.23 мск 9 ноября видео набрало 144 просмотра, восемь "лайков" и четыре комментария, у канала 9,92 тысячи подписчиков. "Этот беспредел не закончится. Власть обслуживает интересы "Газпрома", "Россетей" и прочих монополистов", - написал Саид Саидов.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2018 года тогдашний глава Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. После этого только в 4 микрорайоне пригородного поселка Семендер под снос попали не менее 20 многоэтажек, строительство которых признано судом незаконным, заявили участники акции протеста, собравшиеся в июне 2018 года у здания правительства Дагестана. Они потребовали от властей отказаться от сноса домов или выплатить компенсации.

Пользователи Instagram поддержали протестующих

На фотографии с акции, опубликованной на странице "Черновика" в Instagram, за женщиной с плакатом "Руки прочь от наших домов!" стоят более десяти человек, плакатов у них нет. Все люди на фото в масках.

Пользователи соцсети выразили поддержку протестующим. "Конечно, "Газпром" выиграет. Кто такие люди по сравнении с этим "Газпромом"?" - посетовал rasimdzamukov. "Одна администрация дает разрешение на землю и стройку дома, потом приходит другая администрация и отменяет все разрешения", - написал moi_kavkaz_2019. "Пусть разрушают дома чиновников у берегов моря", - призвал nature_of___the_world.

Жителям Семендера стоило протестовать раньше, считает nana11___07. "А когда трубу прокладывали, люди почему промолчали? Надо было выйти и не дать проводить. Нельзя доверять администрации города", - высказалась она.

Пользователь gidatl17 поставил вопрос о том, как отнесутся к протестам новые власти республики. "Интересно, выйдет ли сейчас Сергей Меликов к народу протестующих? Если выйдет, то это будет уже достойно похвалы", - указал он.

К 13.23 мск 9 ноября эта публикация собрала 788 "лайков" и 48 комментариев, у паблика 166 тысяч подписчиков.

На сайтах главы Дагестана и администрации Махачкалы, по состоянию на 13.23 мск 9 ноября, отсутствуют комментарии относительно сегодняшней акции жителей Семендера.