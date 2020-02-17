Жители села в Дагестане перекрыли дорогу в знак протеста против отключения газа

17 февраля 2020, 12:17

Около сотни жителей села Новая Шангода-Шитлиб вышли на акцию протеста в Кумторкалинском районе, чтобы помешать сотрудникам газовой компании приостановить подачу газа в их дома, которые планируется снести.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня 2018 года жители села Новая Шангода-Шитлиб Кумторкалинского района потребовали отменить решение суда о сносе их домов и перекрыли въезд в село для приставов, полиции и тяжелой техники. Участники акции протеста заявили, что дома построены законно и что часть из них возведена ещё до прокладки в 1982 году магистрального газопровода Моздок - Казимагомед.

Сегодня около 100 жителей села перекрыли дорогу, чтобы не пустить в село представителей газовой компании, планирующих перекрыть подачу газа в дома, подлежащие сносу по решению суда, сообщает "Черновик".

На месте акции протеста также находятся сотрудники полиции. "Если полиция вызовет на подмогу ОМОН, то соберётся и остальная часть [жителей], и выходцы сёл из городов. Также помощь обещают жители соседних сёл и сёл в Гунибском районе. Чем сильнее будут давить власти, в том числе через органы правопорядка, тем больше людей соберётся на сход", - приводит издание слова одного из жителей.

Дома сельчан расположены вплотную к магистральному газопроводу, что не соответствует нормам безопасности. По решению суда дома должны были снести, но конфликт затянулся до сих пор, пишет сегодня "Регион-онлайн".

28 июня 2018 года Кумторкалинский райсуд согласился с требованием жителей села и отложил снос их домов до марта 2019 года.

Информация о предстоящем визите представителей газовой компании размещена сегодня в Instagram-аккаунте "Шитлиб, Гунибский р-н", насчитывающем 1227 подписчиков. "Поступил звонок, что [...] выехали газовики по сносу домов. Скоро могут приехать. Приезжайте все, кто может!!!" – говорится в сообщении. За два часа с момента публикации, к 12.15 мск, под ней размещен лишь один комментарий, оставленный пользователем lubovsawicki. "Что это означает?" – написал он.

Администрация Кумторкалинского района пока не прокомментировала на своем сайте и на своей странице в Instagram акцию протеста сельчан.