31 октября 2020, 18:34

Уроженец Дагестана задержан после нападения на полицейских в Москве

В Москве задержан мужчина, который набросился с кулаками на полицейских, дежуривших возле главного управления МВД, сообщило следствие. Нападавшим, по данным источников в правоохранительных органах, оказался 32-летний уроженец Махачкалы.

Инцидент произошел сегодня. К двум сотрудникам полиции, осуществлявшим патрулирование территории, подошел мужчина и ударил в лицо одного из них. При задержании нападавший оказал активное физическое сопротивление, в связи с чем к нему была применена физическая сила и специальные средства, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. Пострадавший старший сержант полиции для оказания помощи обращался в медучреждение, после чего продолжил службу, сказано в сообщении на сайте главного управления МВД по Москве.

В настоящее время с нападавшим - мужчиной 1988 года рождения проводятся следственные действия, сообщило следствие. В ближайшее время оно намерено ходатайствовать перед судом об избрании для него меру пресечения, связанную с лишением свободы. Для определения психического состояния здоровья ему будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве. Здесь же указано, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Задержанный за нападение на полицейских в Москве, по предварительным данным, является уроженцем Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски", - рассказал источник, слова которого приводит ТАСС.

Задержанный уроженец Махачкалы в 2014 году уже был судим за аналогичное преступление – нападение на сотрудника полиции, сообщает, не указывая источники своей информации, Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, мужчина не был вооружён, и во время нападения на полицейских пытался выхватить у одного из них его пистолет, пишет канал. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в Telegram-канале Baza.

Примечание:

"Сын дагестанского депутата Госдумы арестован по делу об избиении", "Глава охраны Зиявудина Магомедова объявлен в международный розыск", "Задержаны подозреваемые в шантаже дагестанского журналиста".

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