В Ингушетии вспоминают жертв осетино-ингушского конфликта

30 октября 2020, 02:11

Акция в память о жертвах осетино-ингушского конфликта 1992 года пройдет 30 октября на мемориальном кладбище в Назрани, малоимущим семьям раздадут милостыню, а в мечетях прочтут поминальные молитвы. Жители Ингушетии рассказали "Кавказскому узлу", как помогали беженцам из Северной Осетии на "дороге жизни".

Как писал "Кавказский узел", 30 октября 2019 года участники траурного митинга памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года в Назрани выразили недовольство, что на акции не дали слова пострадавшим во время конфликта. В тот же день авторы анонимного обращения потребовали от Юнус-Бека Евкурова поклясться в непричастности к убийствам ингушей в ходе осетино-ингушского конфликта, они пригрозили объявить тейпу Евкуровых кровную месть. Последствия конфликта до сих пор не устранены, он просто "заморожен", при этом такие трагедии обрастают мифами с обеих сторон, указала директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. У правозащитников есть опыт социальной и реабилитационной работы с жителями населенных пунктов, пострадавших во время конфликта, сказала руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

С 30 октября по 6 ноября 1992 года в Северной Осетии на территории Пригородного района и части города Владикавказа в результате обострения межнациональных отношений между осетинами и ингушами, как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии, произошел вооруженный конфликт. Конфликт быстро перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротивлением власти, убийствами, захватом заложников и другими насильственными действиями. В связи с боевыми действиями и массовыми беспорядками во время конфликта, по данным Генпрокуратуры России, пострадало более 8000 человек, из них погибли 618 человек, ранено 939 человек, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

В Назрани 30 октября пройдет акция в память о жертвах осетино-ингушского конфликта 1992 года, сообщила со ссылкой на министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики газета «Ингушетия». «30 октября в 10.00 мск на мемориальном кладбище «ГIоазота кашамаш» в Назрани состоится траурное мероприятие и поминальная молитва, приуроченные к годовщине трагических событий осени 1992 года и Дню памяти жертв политических репрессий», - сказал сотрудник министерства.

По его словам, в этот день по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова будут проводиться акции по раздаче садака (пожертвования) малоимущим семьям, в мечетях республики на пятничных проповедях будут прочитаны дуа (молитвы) в память о погибших в 1992 году.

Активист общероссийского общественного движения "За права человека" Руслан Албаков-Мяршхи рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что планирует принять участие в траурных мероприятиях, несмотря на то, что некоторые представители общественных организаций игнорируют акцию. "Эти мероприятия устраиваются ежегодно, но некоторые не посещают их из-за того, что их организует правительство организует, им это неприятно", - отметил он.

Председатель ингушской региональной общественной организацией «Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших» Аюп Цуров сказал корреспонденту "Кавказского узла", что также собирается участвовать в акции.

В годовщину начала осетино-ингушского конфликта у Соловецкого камня на Троицкой площади в Санкт-Петербурге всегда собираются люди, чтобы помянуть погибших в годы политических репрессий, те, кто погиб в результате межнациональных и вооруженных конфликтов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель санкт-петербургской правозащитной организации "Дом мира и ненасилия" Елена Виленская.

«Сейчас в период пандемии невозможно собраться всем вместе, чтобы вспомнить ноябрьские события 1992 года, услышать рассказы тех, кто выходил из зоны вооруженного конфликта по труднодоступным горным тропам. Мы приходим к Соловецкому камню, поодиночке, иногда по двое -трое, чтобы возложить цветы к подножию камня и вспомнить то, что происходило 28 лет назад», - сказала она.

Представители вайнахской диаспоры Санкт-Петербурга никого специально не оповещали о том, что последние дни октября-начало ноября - трагическая дата в жизни ингушского народа. рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Режиссер-кинодокументалист Хава Хазбиева.

По ее словам, многие жители Санкт-Петербурга и без напоминания помнят об этой дате. «Уже 29 октября к Соловецкому камню стали приезжать люди со скромными букетами алых гвоздик. Все были в масках и в перчатках, соблюдали дистанцию. больше двух-трех человек одновременно у Соловецкого камня не собирались. Не было никаких выступлений. Эти люди приходили сюда по зову сердца, они и так прекрасно знают, какими трагическими событиями для ингушей отмечены эти даты в календаре», - сказала Хазбиева.

Беженцы из Северной Осетии добирались горными дорогами в Ингушетию

Для беженцев из Северной Осетии единственной дорогой, чтобы спастись и попасть в Ингушетию, были горные тропы через Джейрах и Ассинское ущелье. Имам селения Алкун Харон Хамхоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что населенный пункт был первой точкой после горного массива, по тропам которого шли люди. «С первых дней конфликта мы пригнали дорожную технику и стали пробивать дорогу навстречу беженцам - в основном это были женщины, дети, старики. Наши ребята, которые выходили им навстречу, на носилках переносили стариков. Было очень холодно, после дождя ударил мороз, и одежда на людях одежда была, как ледяной панцирь. [Для приготовления пищи ] мы нашли самый большой котел, в нем варилось мясо [...] У нас в селе 60 дворов, 60 семей. А после этих событий в каждом доме поселилось еще по пять-шесть семей. Так и жили, в тесноте, да не в обиде, до теплых дней. Потом разъехались. Кого-то нашли родственники, кто-то начал строить свой дом, кто-то переехал в Грозный".

Ингушская активистка Анжела Матиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она вместе с группой беженцев из Северной Осетии шла по горным тропам 18 часов. "7 ноября дорога была уже более менее подготовленной, ее было не сравнить с той, по которой люди шли, начиная с 1 ноября. Тогда не было еще висячих мосты, не протянуты были железные канаты, чтобы люди могли за них держаться и не свалиться в пропасть, не пробиты были новые тропы. До селения Алкун по этим горным тропам люди добирались около двух суток», - сказала она.

Когда люди пришли в Алкун, им предлагали горячий бульон, чай, чтобы согреться, рассказала Матиева. "На столе была горка нарезанного хлеба, пиалы с горячим бульоном [...] Мы ощущали такую заботу, такое участие, что я, которая всю дорогу была как каменная, как робот шла по тропе, не выдержала и, прижав к лицу мягкий белый хлеб, расплакалась. Меня обнял какой-то пожилой мужчина, успокаивал, что все позади, все теперь будет хорошо. И тогда я поклялась, что здесь, на этом месте, где стоит этот котел, стол с хлебом, на окраине села Алкун, будет стоять памятник - как символ благодарности тем людям, которые спасали беженцев из Северной Осетии", - сказала она.

Открытие памятник "Дорога жизни" на берегу реки Ассы, в нескольких километрах от села Алкун, состоялось в октябре 2017 года. Мемориал посвящен трагическим событиям осени 1992 года и рассказывает о мужественных и слаженных действиях жителей Ассинского ущелья, принявших и разместивших беженцев из Северной Осетии, сообщила газета "Ингушетия".

Матиева рассказала, что затем идеей о создании памятника она поделилась со своими братьями и с ребятами из культурно-просветительского центра «Эздел». «Место обозначили сразу: камень будет установлен на том месте, куда выходили из Ассинского ущелья люди: на окраине селения Алкун. В Карабулакском карьере нашли нужный камень. Не все получалось, наша идея вначале не нашла поддержки у руководителей республики. Но как бы то ни было, памятник «Дорога жизни» установлен в конце маршрута, по которому в те трагические дни выбирались из зоны конфликта ингушские семьи», - сказала она.

1 ноября у памятника "Дорога жизни" в Алкуне соберутся те, кто выжил в дни конфликта, те, кто оказал помощь и поддержку беженцам, рассказала Матиева. «Будет прочитана молитва по погибшим в дни конфликта (дуа), ребята раздадут многодетным семьям и малоимущим садака (пожертвование)», - сказала активистка.