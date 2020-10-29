Жители Гуково потребовали переселить их из аварийного дома

29 октября 2020, 14:48

18-квартирный дом в Гуково разрушается на глазах, а обещания городских властей о расселении неопределенны, пожаловались жильцы. Они рассказали, что дежурят по ночам, опасаясь погибнуть под обломками строения, в котором регулярно образуются трещины. Дом расселят, когда из бюджета Ростовской области будут выделены средства, заявил глава управления ЖКХ Гуково

Двухэтажный дом по улице Ленинградской, 25 построен в 1954 году, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Каюда, которая живет в квартире со свахой. Она указала, что чиновники озвучивали разные планы относительно расселения дома. "Я и не помню, когда тут делался хоть какой-то ремонт. Вначале говорили, что в 2032 году нас расселят, потом поставили [в очередь] на 2022 год, потом на 2020 год. Сейчас говорят что снос в этом году, а переселение в следующем - как-то непонятно, где мы все это время жить будем, да и бежать отсюда нужно прямо сейчас", - посетовала Светлана Каюда.

По ее словам, жить в аварийном доме опасно. "Дом постоянно трещит, все сыпется, к соседям [ведет] сквозная дыра, в которую пролезет рука. Плохо не только в зале и спальне - на кухне тоже все в трещинах. Там только быстро готовим пищу, а есть идем в зал, на кухне страшно находиться. Трещины по всей квартире, с потолка тоже падает штукатурка, а когда идет дождь, то все течет с потолка и по трещинам льется. С каждым днем трещины увеличиваются - мы боимся спать. Спим по очереди: сваха до трех [часов] ночи, а я после трех. Документы у нас под подушкой, чтобы быстро выскочить можно было. Два раза уже выбегали, очень сильно все трещало", - рассказала Светлана Каюда.

Она отметила, что коммунальщики хотели отключить дом от газа и отопления во избежание аварии. "Когда проезжает большая машина, люстра шатается, полы ходят ходуном, батареи перекосило. Нам хотели отключить отопление, так как боялись, что батареи могут просто упасть, и мы зальем все. И газ хотели отключить, но мы возмутились, как жить-то будем, и нам все оставили. Единственное, запретили выходить на балкон, так как он отходит от дома и может рухнуть", - добавила Каюда.

Другой жилец сообщил, что купил квартиру в этом доме в 2013 году, но вынужден был съехать из опасного жилья. "Ремонта я тут не видел. Управляющая компания есть, но что она может сделать? Я вот сам в квартире сделал недавно ремонт, замазал все трещины, а они снова появляются, ничего поделать не могу. Жить тут страшно, и поэтому сейчас ютимся с внучкой в другой однокомнатной квартире, вдвоем", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам жильца Руслана Агаева, чиновники предлагали ему переехать в общежитие, но он отказался. "Мы отказались, потому что так поняли с их слов, [что] это на постоянку. А когда снесут дом и дадут новые квартиры, я не знаю - у них постоянно все меняется", - посетовал он на неопределенность.

Мать шести детей Елена Каплунова поселилась в этом доме 10 лет назад, сейчас ее с детьми и мужем приютили родственники. "Ремонта ни разу не видела, кроме как управляющая компания белила в подъездах. Мы с мужем и маленькими детьми проживать тут боимся - страшно и за себя, и за детей. Дом рушится, трещит по швам, и поэтому мы в данный момент проживаем у родственников. Власти ничего конкретного нам не обещают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Семье Каплуновой также предлагали переселиться в общежитие. "Я не представляю, как там жить в одной комнате с детьми. Я обращалась в прокуратуру области - они направили в прокуратуру Гуково, а те, в свою очередь, в администрацию, но администрация ничего толком не обещает, постоянно сроки переносятся, поэтому мы были вынуждены сегодня выйти с плакатами и обратится к местным коммунистам с призывом о помощи", - отметила Каплунова.

Жилец дома Петр Дворцевой указал, что ему страшно и жить в аварийном доме, и переселяться в общежитие с минимальными шансами получить новую квартиру. "Дом трещит, все рушится. Я живу на первом этаже. И хотя основные трещины на верхних этажах, у меня тоже все валится. Я замерял - у меня за полгода стена отошла от четырех до восьми сантиметров, рука уже в щель пролезает в соседнюю комнату. Страшно жить в такой квартире, потому что все сыпется, люстра ходит ходуном. Чиновники толком ничего не обещают, вечно сроки переносятся, шла речь о переселении в коммуналку. Но туда не хочу переселяться, потому что там потом навсегда останешься. Сейчас, конечно, жалею, что купил в этом доме квартиру", - посетовал мужчина.

В его квартире куски бетона и штукатурки в течение получаса осыпались даже на кровать. "Этого буквально полчаса тому назад не было. Я вышел на сход, и за это время нападало. Посмотрите, какие щели над плинтусами и потолке", - указал Дворцевой.

Он также продемонстрировал дыру в стене на кухне, откуда вывалилось несколько кирпичей. "Я находился в комнате. Слышу грохот на кухне, захожу - на полу кирпичи лежат, а в стене дыра. Дом может рухнуть просто в любую минуту, и всех нас накрыть", - сказал Петр Дворцевой.

Власти Гуково связали сроки расселения с получением финансирования

Сход жильцов дома по Ленинградской, 25 прошел 28 октября. Они собрались у подъезда с плакатами "Мы хотим жить!", "Это катастрофа", "Помогите!".

Директор городского ЖКХ Владимир Максимов пояснил, что сроки расселения жильцов зависят от финансирования. "Так как этот дом и еще три были признаны аварийными, мы обратились к губернатору Ростовской области с просьбой о выделении денег на переселение граждан из аварийных домов как можно скорее. Сейчас все необходимые бумаги согласовываются в профильных министерствах Ростовской области. Решения о переселении и сносе еще нет. Главное как можно быстрее получить на эти цели финансирование, и тогда мы сделаем все быстро. Дом действительно аварийный, я несколько раз там бывал", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Максимов.