21 октября 2020, 15:07
Вооруженный человек захватил заложников в Зугдиди
Десятки сотрудников и клиентов отделения "Банка Грузии" в Зугдиди взяты в заложники, на место прибыла полиция и спецназ.
Заложников удерживает человек, вооруженный автоматом и гранатой. О его требованиях пока ничего не известно, информировали "Новости-Грузия".
Сотрудница "Банка Грузии", которой удалось покинуть банк через несколько минут после появления вооруженного человека, рассказала, что он несколько раз выстрелил и потребовал от всех лечь на пол. Всего в отделении удерживаются, по ее подсчетам, более 50 сотрудников и клиентов банка, передал сегодня Первый канал грузинского телевидения.
"Я обслуживала одного из клиентов, когда ворвался грабитель. Насколько я помню, он несколько раз выстрелил, крикнул, что это ограбление. Он потребовал всем лечь на пол, не помню, как я оказалась на улице, предположительно, меня вывел один из клиентов банка. Не знаю, что было дальше. В банке было много клиентов, которые ожидали своей очереди. С утра у нас было всего 58 сотрудников", — рассказала сотрудница банка.
"Грузинский министр осужден по делу о банкротстве банка "Карту"", "Украина отказалась экстрадировать в Грузию Зураба Адеишвили", "Аналитики нашли политическую подоплеку в аресте счетов основателей "ТВС банка".
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