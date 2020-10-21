Вооруженный человек захватил заложников в Зугдиди

21 октября 2020, 15:07

Десятки сотрудников и клиентов отделения "Банка Грузии" в Зугдиди взяты в заложники, на место прибыла полиция и спецназ.

Заложников удерживает человек, вооруженный автоматом и гранатой. О его требованиях пока ничего не известно, информировали "Новости-Грузия".

Сотрудница "Банка Грузии", которой удалось покинуть банк через несколько минут после появления вооруженного человека, рассказала, что он несколько раз выстрелил и потребовал от всех лечь на пол. Всего в отделении удерживаются, по ее подсчетам, более 50 сотрудников и клиентов банка, передал сегодня Первый канал грузинского телевидения.

"Я обслуживала одного из клиентов, когда ворвался грабитель. Насколько я помню, он несколько раз выстрелил, крикнул, что это ограбление. Он потребовал всем лечь на пол, не помню, как я оказалась на улице, предположительно, меня вывел один из клиентов банка. Не знаю, что было дальше. В банке было много клиентов, которые ожидали своей очереди. С утра у нас было всего 58 сотрудников", — рассказала сотрудница банка.