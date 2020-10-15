Активисты в Волгограде собрали 40 тысяч подписей против смены часового пояса

15 октября 2020, 09:28

Волгоградские активисты собрали 40 тысяч подписей против инициативы облдумы о возврате к московскому времени. Из них почти 34 тысячи подписей направлены в Госдуму, рассказал активист Игорь Манкевич.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс. Противники московского времени считают, что при нем слишком рано темнеет. К 9 сентября под обращением к президенту и российскому парламенту против инициативы облдумы были собраны 12 тысяч подписей. 17 сентября активисты собрали 18 тысяч подписей. Сбор подписей был продолжен, в том числе за пределами Волгограда.

В октябре 2018 года Волгоградская область вышла из одного часового пояса с Москвой. Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума. Вопрос об изменении времени вызвал дискуссию в регионе и вновь был поставлен перед местными жителями этим летом в дни голосования за конституционные поправки. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса.

Волгоградские активисты направили 14 октября по почте 11-килограммовую посылку спикеру Госдумы Вячеславу Володину с подписями противников перехода на время Москвы, рассказал активист Игорь Манкевич. "Там 33933 подписи, 2020 бланков. Всего собрано 40 тысяч подписей, но мы не смогли отправить все, поскольку посылка не прошла бы по весу и габаритам. Мы также направили обращение, главное наше требование – отменить законопроект о переходе на московское время. До сих пор областная дума не дала нам ни одного обращения по поводу того, что кто-то недоволен местным временем, которым она мотивирует необходимость перехода на московское время", – сказал Манкевич корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что отправленные подписи включают и те, что были направлены в Госдуму ранее. По его словам, сбор подписей будет продолжен.