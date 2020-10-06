06 октября 2020, 18:18

Дело главы Минстроя Ингушетии передано в суд

Бывший член правительства Ингушетии обвиняется в превышении полномочий при оплате по госконтрактам на сумму свыше 420 млн рублей, сообщила Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", несколько руководителей Минстроя Ингушетии в разные годы становились подозреваемыми по делам о превышении должностных полномочий в связи с оплатой работ по госконтрактам. 3 февраля 2017 года стало известно о задержании министра строительства Ингушетии Мустафы Буружева по делу о хищении 54 миллиона рублей при строительстве школы, позднее его также заподозрили в оплате невыполненных работ по строительству канализационных коллекторов на сумму более 150 млн рублей. А в 2012-2013 годах, когда пост министра занимал Абубакар Мальсагов, ведомство перечислило подрядчику более 794 миллионов рублей за объекты инфраструктуры кластера по добыче сырья для производства стеклотары, которые так и не были построены.

Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии, обвиняемого в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Согласно версии обвинения, руководитель Минстроя Ингушетии с марта 2015 по июнь 2017 года поручил главному бухгалтеру министерства оплатить работы по 9 госконтрактам, хотя документов, подтверждающих факт выполнения этих работ, у распоряжении ведомства не было.

"Подрядным организациям необоснованно выплачено более 420 млн рублей, которые впоследствии были похищены их руководителями", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Материалы направлены в Пятый кассационный суд общей юрисдикции, он должен определить территориальную подсудность дела, отметили в ведомстве.

Примечание:

"Прокуратура указала на крупное мошенничество при строительстве школы в Ингушетии", "Исполняющий обязанности премьера Ингушетии назначен после отставки правительства", "Глава фирмы в Ингушетии заподозрен в мошенничестве при строительстве детсада".

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