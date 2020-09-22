Дмитрий Красковский. Фото пресс-службы "Комитета против пыток"

22 сентября 2020, 11:53

Сотрудники УФСИН наказаны после смерти задержанного на Кубани

Несколько сотрудников УФСИН по Краснодарскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности в связи со смертью избитого в камере СИЗО Дмитрия Красковского, отчиталась прокуратура правозащитникам.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Краснодара Дмитрий Красковский был задержан и умер после избиения в СИЗО. Уголовное дело было возбуждено 7 июля по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По данным следствия, Красковского избили до смерти сокамерники. Супруга погибшего обратилась в "Комитет против пыток". Она поставила под сомнение версию следствия и рассказала о давлении на супруга. Юристы комитета приступили к проведению собственного общественного расследования.

Сегодня правозащитники получили ответ от начальника отдела за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Краснодарского края Марата Киргуева, в котором сообщается об итогах проведенной проверки изолятора. "В деятельности учреждения выявлены нарушения закона при организации режима, в связи с чем прокуратурой края 16.07.2020 начальнику УФСИН России по Краснодарскому краю внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица СИЗО и УФСИН России по краю", - приводится текст письма Киргуева на сайте "Комитета против пыток".

К публикации прилагается копия письма из прокуратуры, датированного 18 сентября. Сколько человек было подвергнуто дисциплинарному наказанию, там не уточняется. Материалы проверки направлены в следственный комитет, на их основании 14 августа было возбуждено уголовное дело о халатности, отмечается в письме.

Это второе уголовное дело, возбужденное в связи со смертью Красковского. При этом конкретный подозреваемый сотрудник СИЗО установлен не был, отмечается в публикации "Комитета против пыток".

По версии следствия, человека весом около 130 килограммов до смерти забили сокамерники, а сотрудник не предпринял никаких действий, чтобы это предотвратить. "Общение со Следственным комитетом у нас происходит исключительно по официальным каналам. Чего-то большего нам не сообщают. Знаем, что проводится ряд экспертиз: по отпечаткам пальцев, судмедэкспертиза", - процитировали 16 сентября руководителя краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергея Романова "Кавказ.Реалии".

России силовики задерживают людей, пытают, добиваясь того, чтобы они сознались в преступлениях, а потом фабрикуют административные правонарушения, чтобы задержания выглядели законными,указано в статье "Медиазоны" "Русские пытки важны. Как полицейские на Кубани оправдывают и скрывают избиения задержанных", опубликованной 5 июня. По данным "Комитета против пыток", практика составления протоколов о фиктивных нарушениях является особенностью Кубани.

Примечание:

"Следствие не определило подозреваемых по делу о пытках в Анапе", "Пострадавший от пыток нальчанин пожаловался на проблемы со здоровьем", "Житель Нальчика опознал пытавших его силовиков".

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