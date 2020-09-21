Михаил Леонтьев. Фото: Dmitry Rozhkov https://ru.wikipedia.org/

21 сентября 2020, 18:43

Полиция не нашла экстремизма в словах Михаила Леонтьева о черкесах

Активист Аскер Сохт опубликовал сегодня ответ МВД, которое сочло безосновательным его требование об уголовном преследовании пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева за высказывания о черкесах. Сохт призвал черкесов сообща добиваться наказания Леонтьева.

Скриншот публикации Аскера Сохта, https://www.facebook.com/asker.sokht/posts/4331657146876022Как писал "Кавказский узел", с 15 сентября черкесские активисты начали сбор подписей под адресованной генпрокурору петицией с требованием наказать журналиста и пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, который 10 июля в эфире радио "ВестиFM" высказался против демонтажа памятника русским солдатам в Адлере и сделал ряд резких заявлений в адрес черкесов. Активисты сочли эти высказывания экстремистскими. К 18 сентября было собрано 47 подписей, в том числе руководителей различных общественных организаций.

Черкесским активистам удалось добиться демонтажа памятного знака "Монумент подвигу русских солдат", установленного в Адлере на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году, в ходе Кавказской войны. Памятный знак простоял чуть больше месяца, с 1 июня по 8 июля. Демонтаж памятника раскритиковали сочинские историки, а также блогер Артемий Лебедев, по мнению которого, чиновники "пошли на поводу у активистов". Черкесские активисты пожаловались на Лебедева в ФСБ и генпрокуратуру. Житель Нальчика Аслан Дохов, недовольный отсутствием реакции властей на слова блогера, публично нанес себе раны ножом.

Скриншот со страницы в Facebook https://www.facebook.com/asker.sokht/posts/4331657146876022УВД по Северному административному округу Москвы не нашло ничего противозаконного в высказываниях Михаила Леонтьева. "Данные, указывающие на признаки преступления, событие административного правонарушения, не обнаружены", - говорится в ответе ведомства, опубликованном сегодня на личной странице в Facebook черкесским активистом Аскером Сохтом.

"Будем обжаловать далее последовательно и настойчиво. Желающие оказать содействие - не стесняйтесь. Это не мое частное дело. Если, конечно, черкесов интересует это дело. Общественно значимые дела не должны лежать на плечах одного человека. Это не шоу, и сидеть с попкорном на диване, наблюдая, как один-два человека работают, не совсем прилично", - обратился к черкесам Аскер Сохт.

Как указано в другой публикации на странице Сохта, он потребовал привлечь Леонтьева к уголовной ответственности еще 10 июля - в день выхода в эфир передачи "Формула успеха", где пресс-секретарь "Роснефти" и говорил о памятнике в Адлере.

В свою очередь, в группе "Права человека в КБР" в Facebook продолжается сбор подписей под петицией к генпрокурору России. Сегодня там появилась 53-я подпись - глава Совета старейшин черкесского народа Мусса Дауров выразил поддержку этой инициативе от имени всей организации.

При этом петиция "Восстановить снесенный памятник русским солдатам в Адлере", опубликованная на сайте "Российская общественная инициатива", к 18.43 мск 21 сентября собрала 3331 голос.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

Примечание:

"Книга о Гайдаре Баммате объединила историков Кавказа", "Российские власти отстранились от решения вопроса о репатриации черкесов", "Черкесские активисты назвали неуместной идею объединения Адыгеи и Кубани".

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