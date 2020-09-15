Суд в Нальчике признал необоснованным отказ расследовать жалобы Кашешова на пытки

15 сентября 2020, 20:10

Нальчикский горсуд удовлетворил жалобу защиты Руслана Кашешова, осужденного по обвинению в хранении гранаты, незаконном обороте наркотиков и пособничестве боевикам, на постановление следствия об отказе возбуждать дело о применении к нему пыток.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2019 года Южный военный суд приговорил предпринимателя из Нальчика Руслана Кашешова к 11 годам строгого режима по обвинению в хранении гранаты, наркотиков и пособничестве ИГ*. Защита обжаловала приговор, сочтя его неоправданно суровым. Однако 3 июня Апелляционный военный суд оставил приговор Кашешову в силе.

Кашешова задержали в Нальчике в июне 2018 года. По его словам, граната и пакет с наркотиками в его автомобиль были подброшены, а признание в незаконном обороте наркотиков, взрывчатки и пособничестве ИГ* он дал под пытками. Кашешова заставили признаться, что найденные у него граната и наркотики были получены от боевика Юрия Бицуева, которому он также помогал деньгами, сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал". На заседании 11 ноября 2019 года свидетель рассказал, что во время задержания под правым глазом обвиняемого был синяк, по его лицу текла кровь.

Сегодня судья Нальчикского горсуда Роман Хашхожев удовлетворил жалобу защиты Руслана Кашешова на постановление следствия от 14 марта об отказе возбуждать в отношении силовиков уголовное дело о применении к нему пыток. Однако жалобу Кашешова на признание незаконным бездействие следствия при проведении проверки сообщения о преступлении суд оставил без удовлетворения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Правозащитного центра «Мемориал».

В нем указано, что ранее, 26 февраля, суд уже отменял постановление следствия об отказе в возбуждении дела о пытках и поручал провести дополнительную проверку. Следователи после этого провели дополнительный допрос Кашешова, но не установили и не допросили силовиков, которые его задержали. Таким образом следствие не установило связи между применением спецприемов в отношении Кашешова и полученными им телесными повреждениями.

Вместо этого была назначена дополнительная судебная экспертиза, на основании которой был сделан вывод, что Кашешов получил телесные повреждения при задержании, когда пытался скрыться. При дополнительной проверке следователи посмотрели запись задержания Кашешова, сделанную камерой наружного наблюдения на АЗС, но не отправили ее эксперту для проведения экспертизы и не установили сотрудника автозаправки, который стал свидетелем задержания, заявил в суде адвокат Султан Тельхигов, который работает по соглашению с ПЦ «Мемориал» и представляет интересы Кашешова. Он также указал на то, что с момента последней отмены постановления следователем дополнительно был приобщен к делу только протокол допроса Кашешова и копия приговора Южного окружного военного суда.

Несмотря на возражения помощника прокурора Нальчика на жалобу адвоката суд счел постановление следствия об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков необоснованным, сообщает правозащитная организация.

* – ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) – организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.