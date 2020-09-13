13 сентября 2020, 16:50
Избиратели рассказали об ожиданиях от нового состава думы Краснодара
Краснодарцы, пришедшие сегодня на избирательные участки, выразили надежду на улучшение городской среды по итогам выборов нового состава думы. Часть избирателей объяснили привычкой участие в голосовании, другие считают возможным повлиять своими голосами на исход выборов.
Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае с 11 сентября проходят 79 избирательных кампаний: от выборов губернатора и депутатов гордумы Краснодара до выборов депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы. 12 сентября наблюдатели сообщили, что при голосовании в Краснодаре в актах двух избирательных комиссий по итогам проверки первого дня голосования было указано гораздо больше бюллетеней, чем выдано в действительности.
В единый день голосования во всех регионах юга России, кроме Кабардино-Балкарии проходят выборы различных уровней. Новацией стало широко распространяемое досрочное голосование. Где и кого выбирают, какие уже отмечены нарушения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".
На участках в Краснодаре соблюдаются противовирусные меры
Сегодня с 9.00 до 10.30 мск на участок № 60-01 в школе № 100 Краснодара пришли девять избирателей. Им, как и другим посетителям, измерили температуру бесконтактным методом, выдали маски и перчатки. На участке оборудованы отдельные вход и выход. Санитайзеры есть на каждом столе, за которым находится член УИК, избирателям выдаются ручки, которые они могут забрать с собой, также на участке вывешен график санобработки помещения, передал корреспондент "Кавказского узла".
Председатель УИК 60-01 Любовь Преснякова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что к участку прикреплено 1914 избирателей, при этом 16 человек получили открепительные удостоверения, пять, напротив, прикрепились.
"У нас по улицам Школьная, Тихорецкая, переулок Весёлый в основном люди пожилые и большое количество избирателей в посёлке Плодородный. С ним транспортное сообщение затруднено, мы дважды выезжали вчера и позавчера (12 и 11 сентября) в посёлок для проведения выездного голосования", - рассказала Преснякова.
По ее словам, поскольку пожилым людям сложно добираться до участка, сегодня в течение дня в Плодородном проходит надомное голосование. "В Плодородном много активных избирателей, они хотят голосовать. Пожилые люди очень дисциплинированные и ответственные. Они понимают, что избирательное право надо осуществлять", - сообщила председатель комиссии, добавив, что за два дня на участке проголосовали 283 человека.
На участке № 60-34 в Московском микрорайоне корреспондент "Кавказского узла" находилась час, за это время на УИК пришли 14 человек. На входе установлен стол, где волонтёры также бесконтактным методом измеряют температуру у пришедших, обрабатывают им руки антисептиком, выдают маски и перчатки. В помещении соблюдается социальная дистанция, на пол нанесена специальная разметка для ее соблюдения.
Председатель УИК 60-34 Карина Чабаненко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в списке избирателей 3061 человек. Московский микрорайон молодой, ему всего 10 лет, поэтому контингент избирателей разный, и молодёжь, и пенсионеры, сообщила она.
"Микрорайон активно застраивающийся, заселяющийся, поэтому у нас список избирателей постоянно растёт. Не весь контингент активный, молодёжь по-разному голосует. В основном идёт средний возраст и пожилые", - сообщила Чабаненко.
Она рассказала, что пожилые люди активно обращаются в комиссию с просьбами, чтобы к ним пришли домой члены УИК. "Мы уже не первый год работаем, знаем наших надомников в лицо. Они нас ждут, хотят пообщаться. Это люди со сложностями в семье, есть те, за которыми ухаживают", - сказала Чабаненко. По данным на 11.15 мск, на участке проголосовали 29 человек, добавила она.
На избирательном участке № 60-33 корреспондент "Кавказского узла" провела час. Здесь также на входе волонтёры измеряли температуру бесконтактным термометром, выдавали маски и перчатки. На столах установлены санитайзеры, также проводится санобработка кабинок для голосования.
По словам председателя УИК 60-33 Байзета Тлипцерше, на участке зарегистрировано 3334 избирателя на выборах губернатора и 3305 на выборах депутатов, с учётом прибывших и убывших.
Сегодня явка "средняя", сказал Байзет Тлипцерше. "Вчера-позавчера было ещё меньше. Но люди идут, будем надеяться, что явка будет не меньше 50 процентов. Я на этом участке на выборах первый раз председателем, во время голосования за поправки в Конституцию явка была хорошая, больше 60 процентов", - сообщил председатель комиссии.
По данным на 15.00 мск, явка избирателей в городе составила 20,48%, информирует сайт избиркома Краснодара.
Часть избирателей объяснили привычкой участие в голосовании
Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" избиратели в Краснодаре рассказали, что пришли на выборы, потому что считают это гражданской обязанностью. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных горожан.
В частности, 60-летний безработный Андрей Ларионов рассказал, что участвует во всех выборах. "Я пришёл, сделал то, что считал нужным. Я надеюсь на то, что хуже не будет. Город, конечно, лучше становится, не сравнить с тем, что было 30 лет назад. Но хотелось, чтобы работали предприятия, а то одна торговля", - сообщил мужчина.
30-летняя госслужащая Юлия рассказала, что голосует по мере возможностей, когда не занята по работе и не находится в отъезде. "Многие люди все пускают на самотёк, а потом жалуются. Если от меня что-то зависит, и даже если не зависит, я хочу отдать свой голос. Я ожидаю перемен, как и все. Хочется, чтобы было больше порядка, и я надеюсь, что новые люди, которые будут избраны, принесут какие-то положительные изменения", - рассказала девушка.
Пенсионерка Раиса Дробот призналась, что привыкла голосовать с советских времен. "Хочется, чтобы о нас вспоминали не только от выборов к выборам, а заботились постоянно. Я надеюсь, что мы выберем заботливых депутатов, которые займутся порядком в городе. У нас очень грязный город, противно смотреть", - посетовала пожилая женщина.
45-летний владелец фирмы по ремонту компьютеров Никита Курьянович сообщил, что впервые за долгое время пришёл на участок. "Вдруг пришло понимание, что необходимо участвовать в выборах, иначе мой голос могут использовать по их усмотрению. Хочу жить лучше, хочу, чтобы город был ухоженный, а людям бы жилось в нем комфортно", - поделился мужчина.
52-летний врач Аркадий Мухин также считает своим долгом участвовать в выборах. "Всегда отношусь к выборам ответственно, изучаю программы кандидатов. Если идёт действующий депутат или губернатор, изучаю, что он сделал для того чтобы мы жили лучше", - сообщил врач.
Пенсионер Александр Никитин рассказал, что в голосовании на различных выборах участвует больше 50 лет. Никаких изменений, связанных с ними, мужчина, по его словам, не заметил, однако сегодня вновь пришел на участок. "Просто привычка, что обязательно нужно участвовать. И сейчас пришёл, может быть, новые лица сделают что-то новое для города и края", - сказал мужчина.
20-летний менеджер Артур Данельянц считает, что каждый гражданин России обязан голосовать. "Нельзя быть пассивными. Именно из-за нас выборы превратились в фарс, в профанацию. Обязательно нужно приходить на участки и активно участвовать в жизни своего города и края", - заявил молодой человек.
Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".
Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"