Избиратели рассказали об ожиданиях от нового состава думы Краснодара

13 сентября 2020, 16:50

Краснодарцы, пришедшие сегодня на избирательные участки, выразили надежду на улучшение городской среды по итогам выборов нового состава думы. Часть избирателей объяснили привычкой участие в голосовании, другие считают возможным повлиять своими голосами на исход выборов.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае с 11 сентября проходят 79 избирательных кампаний: от выборов губернатора и депутатов гордумы Краснодара до выборов депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы. 12 сентября наблюдатели сообщили, что при голосовании в Краснодаре в актах двух избирательных комиссий по итогам проверки первого дня голосования было указано гораздо больше бюллетеней, чем выдано в действительности.

В единый день голосования во всех регионах юга России, кроме Кабардино-Балкарии проходят выборы различных уровней. Новацией стало широко распространяемое досрочное голосование. Где и кого выбирают, какие уже отмечены нарушения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

На участках в Краснодаре соблюдаются противовирусные меры

Сегодня с 9.00 до 10.30 мск на участок № 60-01 в школе № 100 Краснодара пришли девять избирателей. Им, как и другим посетителям, измерили температуру бесконтактным методом, выдали маски и перчатки. На участке оборудованы отдельные вход и выход. Санитайзеры есть на каждом столе, за которым находится член УИК, избирателям выдаются ручки, которые они могут забрать с собой, также на участке вывешен график санобработки помещения, передал корреспондент "Кавказского узла".

Председатель УИК 60-01 Любовь Преснякова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что к участку прикреплено 1914 избирателей, при этом 16 человек получили открепительные удостоверения, пять, напротив, прикрепились.

"У нас по улицам Школьная, Тихорецкая, переулок Весёлый в основном люди пожилые и большое количество избирателей в посёлке Плодородный. С ним транспортное сообщение затруднено, мы дважды выезжали вчера и позавчера (12 и 11 сентября) в посёлок для проведения выездного голосования", - рассказала Преснякова.

По ее словам, поскольку пожилым людям сложно добираться до участка, сегодня в течение дня в Плодородном проходит надомное голосование. "В Плодородном много активных избирателей, они хотят голосовать. Пожилые люди очень дисциплинированные и ответственные. Они понимают, что избирательное право надо осуществлять", - сообщила председатель комиссии, добавив, что за два дня на участке проголосовали 283 человека.

На участке № 60-34 в Московском микрорайоне корреспондент "Кавказского узла" находилась час, за это время на УИК пришли 14 человек. На входе установлен стол, где волонтёры также бесконтактным методом измеряют температуру у пришедших, обрабатывают им руки антисептиком, выдают маски и перчатки. В помещении соблюдается социальная дистанция, на пол нанесена специальная разметка для ее соблюдения.

Председатель УИК 60-34 Карина Чабаненко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в списке избирателей 3061 человек. Московский микрорайон молодой, ему всего 10 лет, поэтому контингент избирателей разный, и молодёжь, и пенсионеры, сообщила она.

"Микрорайон активно застраивающийся, заселяющийся, поэтому у нас список избирателей постоянно растёт. Не весь контингент активный, молодёжь по-разному голосует. В основном идёт средний возраст и пожилые", - сообщила Чабаненко.

Она рассказала, что пожилые люди активно обращаются в комиссию с просьбами, чтобы к ним пришли домой члены УИК. "Мы уже не первый год работаем, знаем наших надомников в лицо. Они нас ждут, хотят пообщаться. Это люди со сложностями в семье, есть те, за которыми ухаживают", - сказала Чабаненко. По данным на 11.15 мск, на участке проголосовали 29 человек, добавила она.

На избирательном участке № 60-33 корреспондент "Кавказского узла" провела час. Здесь также на входе волонтёры измеряли температуру бесконтактным термометром, выдавали маски и перчатки. На столах установлены санитайзеры, также проводится санобработка кабинок для голосования.

По словам председателя УИК 60-33 Байзета Тлипцерше, на участке зарегистрировано 3334 избирателя на выборах губернатора и 3305 на выборах депутатов, с учётом прибывших и убывших.

Сегодня явка "средняя", сказал Байзет Тлипцерше. "Вчера-позавчера было ещё меньше. Но люди идут, будем надеяться, что явка будет не меньше 50 процентов. Я на этом участке на выборах первый раз председателем, во время голосования за поправки в Конституцию явка была хорошая, больше 60 процентов", - сообщил председатель комиссии.

По данным на 15.00 мск, явка избирателей в городе составила 20,48%, информирует сайт избиркома Краснодара.

Часть избирателей объяснили привычкой участие в голосовании

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" избиратели в Краснодаре рассказали, что пришли на выборы, потому что считают это гражданской обязанностью. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных горожан.

В частности, 60-летний безработный Андрей Ларионов рассказал, что участвует во всех выборах. "Я пришёл, сделал то, что считал нужным. Я надеюсь на то, что хуже не будет. Город, конечно, лучше становится, не сравнить с тем, что было 30 лет назад. Но хотелось, чтобы работали предприятия, а то одна торговля", - сообщил мужчина.

30-летняя госслужащая Юлия рассказала, что голосует по мере возможностей, когда не занята по работе и не находится в отъезде. "Многие люди все пускают на самотёк, а потом жалуются. Если от меня что-то зависит, и даже если не зависит, я хочу отдать свой голос. Я ожидаю перемен, как и все. Хочется, чтобы было больше порядка, и я надеюсь, что новые люди, которые будут избраны, принесут какие-то положительные изменения", - рассказала девушка.

Пенсионерка Раиса Дробот призналась, что привыкла голосовать с советских времен. "Хочется, чтобы о нас вспоминали не только от выборов к выборам, а заботились постоянно. Я надеюсь, что мы выберем заботливых депутатов, которые займутся порядком в городе. У нас очень грязный город, противно смотреть", - посетовала пожилая женщина.

45-летний владелец фирмы по ремонту компьютеров Никита Курьянович сообщил, что впервые за долгое время пришёл на участок. "Вдруг пришло понимание, что необходимо участвовать в выборах, иначе мой голос могут использовать по их усмотрению. Хочу жить лучше, хочу, чтобы город был ухоженный, а людям бы жилось в нем комфортно", - поделился мужчина.

52-летний врач Аркадий Мухин также считает своим долгом участвовать в выборах. "Всегда отношусь к выборам ответственно, изучаю программы кандидатов. Если идёт действующий депутат или губернатор, изучаю, что он сделал для того чтобы мы жили лучше", - сообщил врач.

Пенсионер Александр Никитин рассказал, что в голосовании на различных выборах участвует больше 50 лет. Никаких изменений, связанных с ними, мужчина, по его словам, не заметил, однако сегодня вновь пришел на участок. "Просто привычка, что обязательно нужно участвовать. И сейчас пришёл, может быть, новые лица сделают что-то новое для города и края", - сказал мужчина.

20-летний менеджер Артур Данельянц считает, что каждый гражданин России обязан голосовать. "Нельзя быть пассивными. Именно из-за нас выборы превратились в фарс, в профанацию. Обязательно нужно приходить на участки и активно участвовать в жизни своего города и края", - заявил молодой человек.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".