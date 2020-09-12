12 сентября 2020, 19:37
Наблюдатели добились пересчета бюллетеней на двух участках в Краснодаре
Как писал "Кавказский узел", в первый день голосования на Кубани, 11 сентября, были зафиксированы случаи вбросов бюллетеней, повторное голосование одними и теми же лицами, недопуск наблюдателей на участки избиркомов и махинации с голосованием на дому, сообщил координатор "Голоса" в Краснодарском крае Давид Канкия.
В Краснодарском крае проходят 79 избирательных кампаний различного уровня: от выборов губернатора и депутатов городской думы Краснодара до выборов депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы. Со 2 сентября началось досрочное голосование на муниципальных выборах. За губернатора и краснодарских городских депутатов досрочно можно будет проголосовать только 11 и 12 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".
Члены УИК признали ошибку с числом проголосовавших
После закрытия 11 сентября избирательного участка №20-52, который находится в здании детской художественной школы на улице Думенко в Краснодаре, произошел конфликт между членами УИК и наблюдателями. Использованные бюллетени убрали в пронумерованные пакеты, но в актах указали не те номера, заявила корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от независимого кандидата Миля Кашапова. Она отметила, что в актах указали большее число бюллетеней, чем вложили в пакет.
По словам Кашаповой, в связи заявлением в полицию о фальсификации поздно вечером 11 сентября всех членов избирательной комиссии увезли в полицейский участок. "Сегодня перед открытием участка приезжала полиция. Был при нас вскрыт оперативный сейф, достали сейф-пакеты, и началась словесная война. Нам говорили, что это техническая ошибка. Это очень странно, потому что акты составляются после того, как бюллетени посчитаны и опечатаны сейф-пакеты", - указала наблюдатель.
Она является членом комиссии с правом совещательного голоса, поэтому потребовала предъявить все книги с информацией о проголосовавших. "Я пересчитывала каждую страничку. Мы насчитали не более 150 подписей по всем выборам, что соответствует данным наблюдателей. Но на сейф-пакете была цифра 350. Мы попросили это прокомментировать. Нам говорят, что не знают, сколько проголосовало людей, сколько выдано бюллетеней", - рассказала Кашапова.
Наблюдатель подала жалобу с требованием пересчитать подписи в книгах со списками избирателей, и число неиспользованных бюллетеней. "Для того, чтобы мы смогли понять, сколько бюллетеней в этих сейф-пакетах. Если этого сделано не будет, мы будем настаивать, чтобы завтрашний день [голосования] был аннулирован. По сути, сейчас избирательная комиссия не знает, сколько у них пустых бюллетеней. При этом сегодня утром избирательная комиссия озвучила точную цифру проголосовавших за 11 сентября", - подчеркнула Миля Кашапова.
"Другие наблюдатели говорят, что на придомовой территории тоже голосовали люди по этому списку. В этом случае выдается один бюллетень, а другим, кто голосует по месту проживания - три. При этом количество выданных бюллетеней за губернатора и на муниципальных выборах разное должно быть, а в их акте, который они нам предоставили, эти числа одинаковые", - рассказал Ушаков.
Члены УИК признали свою ошибку, указала она. "Сегодня утром мы все выяснили. Да, были определенные ошибки с нашей стороны, мы признали. Они написали жалобу, мы ее приняли сегодня", - рассказала Ибрагимова.
Явка краснодарцев в первый день голосования составила меньше 7%
По словам Ибрагимовой, к участку приписаны 2400 избирателей. Наиболее активны на выборах краснодарцы пожилого и среднего возраста. "К сожалению, активность падает от выборов до выборов. У нас было досрочное голосование, и за вчерашний день около 160 человек пришли. Вчера был рабочий день, но и сегодня, в выходной, активности особо тоже нет", - посетовала председатель.
За полтора часа, что корреспондент "Кавказского узла" провел сегодня на этом участке, его посетили четыре человека - все пожилые.
В первый день голосования, 11 сентября, в Краснодаре проголосовали 58 292 избирателя, или 6,88% от общего числа избирателей. За время досрочного голосования, которое началось 2 сентября, проголосовали еще 59 138 избирателей. Данных о сегодняшней явке нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Избирательной комиссии Краснодара.
Наблюдатель заявил о двукратном завышении числа голосовавших
К УИК 20-53, который находится в гимназии по адресу: Бульварное кольцо, 22, приписаны 2393 избирателя, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель избирательного участка Тамара Колесникова. По ее словам, на участке традиционно голосует много молодежи. В первый день, 11 сентября, на участке проголосовали 103 человека. "Голосование на придомовой территории облегчает нам работу и избирателям дает больше возможностей отдать свой голос. Из-за жары многим пенсионерам трудно идти на участок, у дома проще. Многие благодарили, что не нужно далеко идти", - сообщила Колесникова.
Корреспондент "Кавказского узла" находилась на участке полтора часа, за это время пришли пять избирателей среднего и пенсионного возраста.
"Вчера во время голосования на придомовой территории наблюдатели насчитали 53 голоса, столько же было в списке комиссии. После упаковки бюллетеней в сейф-пакет выяснилось, что по факту проголосовало 53, в акте написано, что 103. После того, как мы озвучили это, они сразу же пересчитали и исправили количество", - сообщил наблюдатель.
Избиратели сочли участие в голосовании своим долгом
Пенсионер Вадим Царегородцев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что всегда участвует в выборах, потому что воспитан в советское время. "Очень хотелось бы, чтобы жизнь изменилась к лучшему, но это зависит от наших властей, которые после выборов забывают свои обещания. Завтра они про нас и думать забудут. Я только хочу спокойствия, чтобы не было никаких волнений, как в Белоруссии", - отметил пенсионер.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавлялись силовиками. В России, в том числе в Южном федеральном округе, прошел ряд акций в поддержку белорусов.
50-летний служащий Сергей Липинский сообщил, что всегда ходит на выборы и не считает, что мнение избирателей ничего не значит. "Я считаю, что все должны голосовать - отдавать свой долг и выражать свое мнение. Чтобы не было никаких вопросов, что кто-то бюллетень подделал. Пришел, проголосовал, твоя подпись в протоколе есть. Я поддерживаю те процессы, которые сегодня в городе проходят. Много сделано, много еще надо сделать - с этой целью и голосуем, чтобы поддержать положительные изменения в Краснодаре", - сказал избиратель корреспонденту "Кавказского узла".
Медработник Наталья Куклина всегда участвует в выборах, поскольку считает, что если не проголосует, то за нее это сделает кто-то другой. "Я от выборов жду только того, чтобы не было хуже, чем сейчас. Я не большая оптимистка - просто выполняю свой долг, потому что нужно. Понимаю, что никто не исполнит свои предвыборные обещания", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".
52-летняя безработная Виолетта Гаврилова пришла на участок с надеждой на лучшую жизнь. "Зарплаты мизерные, пенсии тоже, цены растут, несмотря на то что нам обещали их не повышать в пандемию. Страшно за детей. Хочется, чтобы хоть они нормально пожили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".
Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"