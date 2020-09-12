Наблюдатели добились пересчета бюллетеней на двух участках в Краснодаре

12 сентября 2020, 19:37

В актах двух избирательных комиссий в Краснодаре по итогам первого дня голосования было указано гораздо больше бюллетеней, чем выдано в действительности. Члены одной из УИК исправили акт по требованию наблюдателей, на другом участке ошибку признали после жалобы в полицию.

Как писал "Кавказский узел", в первый день голосования на Кубани, 11 сентября, были зафиксированы случаи вбросов бюллетеней, повторное голосование одними и теми же лицами, недопуск наблюдателей на участки избиркомов и махинации с голосованием на дому, сообщил координатор "Голоса" в Краснодарском крае Давид Канкия.

В Краснодарском крае проходят 79 избирательных кампаний различного уровня: от выборов губернатора и депутатов городской думы Краснодара до выборов депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы. Со 2 сентября началось досрочное голосование на муниципальных выборах. За губернатора и краснодарских городских депутатов досрочно можно будет проголосовать только 11 и 12 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Члены УИК признали ошибку с числом проголосовавших

После закрытия 11 сентября избирательного участка №20-52, который находится в здании детской художественной школы на улице Думенко в Краснодаре, произошел конфликт между членами УИК и наблюдателями. Использованные бюллетени убрали в пронумерованные пакеты, но в актах указали не те номера, заявила корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от независимого кандидата Миля Кашапова. Она отметила, что в актах указали большее число бюллетеней, чем вложили в пакет.

По словам Кашаповой, в связи заявлением в полицию о фальсификации поздно вечером 11 сентября всех членов избирательной комиссии увезли в полицейский участок. "Сегодня перед открытием участка приезжала полиция. Был при нас вскрыт оперативный сейф, достали сейф-пакеты, и началась словесная война. Нам говорили, что это техническая ошибка. Это очень странно, потому что акты составляются после того, как бюллетени посчитаны и опечатаны сейф-пакеты", - указала наблюдатель.

Она является членом комиссии с правом совещательного голоса, поэтому потребовала предъявить все книги с информацией о проголосовавших. "Я пересчитывала каждую страничку. Мы насчитали не более 150 подписей по всем выборам, что соответствует данным наблюдателей. Но на сейф-пакете была цифра 350. Мы попросили это прокомментировать. Нам говорят, что не знают, сколько проголосовало людей, сколько выдано бюллетеней", - рассказала Кашапова.

Наблюдатель подала жалобу с требованием пересчитать подписи в книгах со списками избирателей, и число неиспользованных бюллетеней. "Для того, чтобы мы смогли понять, сколько бюллетеней в этих сейф-пакетах. Если этого сделано не будет, мы будем настаивать, чтобы завтрашний день [голосования] был аннулирован. По сути, сейчас избирательная комиссия не знает, сколько у них пустых бюллетеней. При этом сегодня утром избирательная комиссия озвучила точную цифру проголосовавших за 11 сентября", - подчеркнула Миля Кашапова.

У комиссии на этом избирательном участке есть отдельный список избирателей, которые прикрепились к участку для голосования на губернаторских выборах через госуслуги, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Ушаков, член комиссии с правом совещательного голоса от одного из кандидатов в губернаторы. В этом списке на момент голосования было 25 человек. По словам Ушакова, при нем в помещении для голосования по этому списку проголосовал один человек. "Другие наблюдатели говорят, что на придомовой территории тоже голосовали люди по этому списку. В этом случае выдается один бюллетень, а другим, кто голосует по месту проживания - три. При этом количество выданных бюллетеней за губернатора и на муниципальных выборах разное должно быть, а в их акте, который они нам предоставили, эти числа одинаковые", - рассказал Ушаков. Наблюдатели с правом совещательного голоса не согласны с данными протокола, который им был вручен 11 сентября по факту опечатывания использованных бюллетеней в сейф-пакеты, в ходе конфликта была вызвана Росгвардия, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель УИК 20-52 Маргарита Ибрагимова. "На сейф-пакетах были поставлены подписи всех наблюдателей. Они были помещены в сейф, который опечатан. Нам нужно было провести дезинфекцию участка, но они отказывались уходить из помещения. Позвали сюда блогеров, перелазили через забор, стучали в окна, двери. Нам пришлось нажать тревожную кнопку и вызвать Росгвардию", - рассказала Ибрагимова. Члены УИК признали свою ошибку, указала она. "Сегодня утром мы все выяснили. Да, были определенные ошибки с нашей стороны, мы признали. Они написали жалобу, мы ее приняли сегодня", - рассказала Ибрагимова. Явка краснодарцев в первый день голосования составила меньше 7% По словам Ибрагимовой, к участку приписаны 2400 избирателей. Наиболее активны на выборах краснодарцы пожилого и среднего возраста. "К сожалению, активность падает от выборов до выборов. У нас было досрочное голосование, и за вчерашний день около 160 человек пришли. Вчера был рабочий день, но и сегодня, в выходной, активности особо тоже нет", - посетовала председатель. За полтора часа, что корреспондент "Кавказского узла" провел сегодня на этом участке, его посетили четыре человека - все пожилые. В первый день голосования, 11 сентября, в Краснодаре проголосовали 58 292 избирателя, или 6,88% от общего числа избирателей. За время досрочного голосования, которое началось 2 сентября, проголосовали еще 59 138 избирателей. Данных о сегодняшней явке нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Избирательной комиссии Краснодара. Наблюдатель заявил о двукратном завышении числа голосовавших К УИК 20-53, который находится в гимназии по адресу: Бульварное кольцо, 22, приписаны 2393 избирателя, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель избирательного участка Тамара Колесникова. По ее словам, на участке традиционно голосует много молодежи. В первый день, 11 сентября, на участке проголосовали 103 человека. "Голосование на придомовой территории облегчает нам работу и избирателям дает больше возможностей отдать свой голос. Из-за жары многим пенсионерам трудно идти на участок, у дома проще. Многие благодарили, что не нужно далеко идти", - сообщила Колесникова. Корреспондент "Кавказского узла" находилась на участке полтора часа, за это время пришли пять избирателей среднего и пенсионного возраста.

Наблюдатель от независимого кандидата, Даниил, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что число проголосовавших 11 сентября было завышено вдвое. Ему как члену комиссии с правом совещательного голоса должны были выдать копии ведомостей, где указаны, сколько проголосовало избирателей, сколько получено бюллетеней и сколько выдано. Однако документов наблюдателю не показали, и он написал жалобу.

"Вчера во время голосования на придомовой территории наблюдатели насчитали 53 голоса, столько же было в списке комиссии. После упаковки бюллетеней в сейф-пакет выяснилось, что по факту проголосовало 53, в акте написано, что 103. После того, как мы озвучили это, они сразу же пересчитали и исправили количество", - сообщил наблюдатель.

Избиратели сочли участие в голосовании своим долгом

Пенсионер Вадим Царегородцев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что всегда участвует в выборах, потому что воспитан в советское время. "Очень хотелось бы, чтобы жизнь изменилась к лучшему, но это зависит от наших властей, которые после выборов забывают свои обещания. Завтра они про нас и думать забудут. Я только хочу спокойствия, чтобы не было никаких волнений, как в Белоруссии", - отметил пенсионер.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавлялись силовиками. В России, в том числе в Южном федеральном округе, прошел ряд акций в поддержку белорусов.

50-летний служащий Сергей Липинский сообщил, что всегда ходит на выборы и не считает, что мнение избирателей ничего не значит. "Я считаю, что все должны голосовать - отдавать свой долг и выражать свое мнение. Чтобы не было никаких вопросов, что кто-то бюллетень подделал. Пришел, проголосовал, твоя подпись в протоколе есть. Я поддерживаю те процессы, которые сегодня в городе проходят. Много сделано, много еще надо сделать - с этой целью и голосуем, чтобы поддержать положительные изменения в Краснодаре", - сказал избиратель корреспонденту "Кавказского узла".

66-летний пенсионер Василий Микуткин также всегда принимает участие в выборах, поскольку не теряет надежды выбрать хороших депутатов и губернатора. "Я хочу, чтобы по Московской трамвай пустили и решили проблемы с транспортом в Краснодаре вообще. А остальное все у нас хорошо", - сказал избиратель. 66-летний пенсионертакже всегда принимает участие в выборах, поскольку не теряет надежды выбрать хороших депутатов и губернатора. "Я хочу, чтобы по Московской трамвай пустили и решили проблемы с транспортом в Краснодаре вообще. А остальное все у нас хорошо", - сказал избиратель.

Медработник Наталья Куклина всегда участвует в выборах, поскольку считает, что если не проголосует, то за нее это сделает кто-то другой. "Я от выборов жду только того, чтобы не было хуже, чем сейчас. Я не большая оптимистка - просто выполняю свой долг, потому что нужно. Понимаю, что никто не исполнит свои предвыборные обещания", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

68-летняя пенсионерка Мария Давыдова пришла на избирательный участок, поскольку, по ее словам, привыкла участвовать в выборах: "Мы, пенсионеры, очень ответственные люди. Хотя, по большому счету, мне все равно, кого там выберут. Главное, чтобы пенсию платили".

52-летняя безработная Виолетта Гаврилова пришла на участок с надеждой на лучшую жизнь. "Зарплаты мизерные, пенсии тоже, цены растут, несмотря на то что нам обещали их не повышать в пандемию. Страшно за детей. Хочется, чтобы хоть они нормально пожили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".