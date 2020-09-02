Дагестанская правозащитница Аскерханова заявила о преследовании

02 сентября 2020, 18:57

Зампредседателя ОНК Дагестана Ума Аскерханова обратилась в полицию после попытки неизвестных ворваться в ее квартиру. В одном из них она узнала силовика, а давление связала со своей деятельностью. Активисты проследят, чтобы расследование по заявлению Аскерхановой не было спущено на тормозах, заявил глава комитета "Солидарность и свобода" Деньга Халидов.

Как сообщал "Кавказский узел", Ума Аскерханова была включена в состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Дагестана в октябре 2019 года. Она представляет Общественную организацию инвалидов войн и военной службы России по Республике Дагестан, сказано в информации об ОНК на сайте республиканского Управления ФСИН России.

В ночь на 30 августа в квартиру Умы Аскерхановой пытались ворваться четверо человек, сообщила она сегодня корреспонденту "Кавказского узла". Дома в это время находились сама Аскерханова, ее пожилая мать, а также сын и невестка.

"Они почти ломали дверь. Но, к счастью, вовремя подоспели друзья сына, и ломившиеся в дверь убежали", - рассказала Ума Аскерханова.

На следующий день Аскерханова заметила слежку за собой, за ней повсюду следовали три-четыре машины, которые проводили ее до самого двора. Ночью она вывезла свою семью из города и до сих пор ее близкие не вернулись в квартиру.

Аскерханова сообщила, что подала заявление в Кировский отдел полиции Махачкалы. Сейчас, по ее словам, проводится проверка. "Сотрудники отдела разбираются, этим занимается следствие. Посмотрим, что оно накопает", - сказала она.

Произошедшее сама правозащитница расценивает как попытку напугать ее, оказать давление за ее активную общественную позицию. "Это связано только с моей профессиональной деятельностью. По роду своей общественной деятельности я посещаю места содержания под стражей и указываю на нарушения прав находящихся в изоляторе", - поделилась Ума Аскерханова.

При этом она отметила, что два месяца назад уже сталкивалась с угрозами. Тогда на остановке к ней подошли двое неизвестных мужчин и стали говорить, чтобы она прекратила свою деятельность, также они высказали угрозу в адрес ее сына.

Случившееся с Умой Аскерхановой это следствие ее "более чем активной общественной деятельности", направленной на защиту прав заключенных, осужденных, подследственных, считает председатель дагестанского общественного комитета "Солидарность и свобода" Деньга Халидов.

"Ей часто приходилось сталкиваться на этой почве с "правоохранительными" органами, которые давно превратились в правонарушителей. В одном из пытавшихся напугать она узнала одного из оперативников правоохранительных служб Дагестана. За неполные сутки были предприняты две попытки напугать ее", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Деньга Халидов.

По его словам, создана рабочая группа, которая работает над текстом обращения к президенту страны, в Генпрокуратуру, Следственный комитет России и к главе Дагестана с требованием проследить, чтобы заявление Аскерхановой не было "спущено на тормозах".

"Уже мы наблюдаем, что у полиции нет желания рассматривать заявление по существу. Оно принято, зафиксировано, но нужно сделать все возможное, чтобы на него не ответили простой отпиской, якобы ничего не нашли. Это заявление нельзя оставлять в висячем положении. Некоторые силовики просто настолько обнаглели, что думают, что могут пугать судей, общественных деятелей", - заявил Деньга Халидов.

Если дело не будет расследовано до конца, как отмечает Халидов, то активисты на международном уровне покажут, как в России и Дагестане обстоят дела с соблюдением прав человека, а также как в правоохранительно-силовом блоке формируются организованные преступные группировки.