СГБ Азербайджана сообщила об экстрадиции из России предполагаемого боевика

31 августа 2020, 10:44

Россия передала Азербайджану Фалига Валиева, объявленного в международный розыск по обвинению в причастности к боевикам, сообщила Служба госбезопасности страны.

По версии Службы госбезопасности, гражданин Азербайджана Фалиг Валиев прошел обучение "в террористических целях" за пределами страны и там же примкнул к незаконному вооруженному формированию.

Следователи считают, что Валиев изучал за рубежом способы совершения терактов "с целью нарушения общественной безопасности и создания паники среди населения для оказания влияния на принятие решений госорганов", а также был привлечен иностранными спецслужбами к учениям разведывательно-диверсионного характера, говорится в размещенном сегодня на сайте СГБ сообщении, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Задержанный обвиняется в организации преступного сообщества, обучении терроризму и участии в незаконном вооруженном формировании. Фалиг Валиев "был задержан властями РФ после установления его места нахождения, и в рамках процедуры взаимной правовой помощи передан азербайджанской стороне 27 августа", - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура Российской Федерации получила от азербайджанской стороны запрос на выдачу обвиняемого, сообщила 27 августа пресс-служба Генпрокуратуры. По данным российских силовиков, в декабре 2013 года гражданин Азербайджана пересек границу с Ираном, где "вступил в преступное объединение, созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористического характера".

"С 2013 года по декабрь 2014 года он совместно с другими лицами участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Сирийской Арабской Республики. Кроме того, он прошел обучение по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также иных представляющих опасность технических средств", - говорится в публикации на сайте Генпрокуратуры.

Комментариев от Фалига Валиева либо его представителей относительно версии правоохранителей пока не поступало.