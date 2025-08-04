Уроженец Азербайджана задержан в Санкт-Петербурге за поджог

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В Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге бывшего участкового пункта полиции по заданию неизвестных задержан 14-летний уроженец Азербайджана.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, возгорание произошло у дома 212 на Московском проспекте.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в блок-контейнере, где ранее находился пикет полиции. По горячим следам был задержан школьник, который получил гражданство в упрощенном порядке в 2017 году, информирует 3 августа "Фонтанка".

Полицейским юноша рассказал, что познакомился в мессенджере с девушкой, которая попросила его поделиться геолокацией популярных мест в городе, пояснив, что переехала недавно, город знает плохо. Однако, получив данные, она удалила переписку и заблокировала юношу. После этого с ним связался неизвестный, который заявил ему, что переданная информация будет использована в преступных целях. И чтобы избежать негативных последствий, юноша должен поджечь бывший пикет полиции на Московском проспекте. За это ему обещали еще и 250 тысяч рублей.

После этого юноша изготовил зажигательную смесь в стеклянной бутылке и совершил поджог, денег он не получил. По факту поджога возбуждено уголовное дело о теракте.

Пикет полиции не функционирует уже более пяти лет, у него загорелась крыша. Момент поджога был зафиксирован уличными камерами. Потушил огонь работник общественного туалета, особых последствий избежать удалось.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля на Кубани были задержаны трое мужчин, которые подозреваются в поджоге релейных шкафов на железной дороге и подготовке поджога оборудования сотовой связи.