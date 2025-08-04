Уроженец Азербайджана задержан в Санкт-Петербурге за поджог
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге бывшего участкового пункта полиции по заданию неизвестных задержан 14-летний уроженец Азербайджана.
По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, возгорание произошло у дома 212 на Московском проспекте.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в блок-контейнере, где ранее находился пикет полиции. По горячим следам был задержан школьник, который получил гражданство в упрощенном порядке в 2017 году, информирует 3 августа "Фонтанка".
Полицейским юноша рассказал, что познакомился в мессенджере с девушкой, которая попросила его поделиться геолокацией популярных мест в городе, пояснив, что переехала недавно, город знает плохо. Однако, получив данные, она удалила переписку и заблокировала юношу. После этого с ним связался неизвестный, который заявил ему, что переданная информация будет использована в преступных целях. И чтобы избежать негативных последствий, юноша должен поджечь бывший пикет полиции на Московском проспекте. За это ему обещали еще и 250 тысяч рублей.
После этого юноша изготовил зажигательную смесь в стеклянной бутылке и совершил поджог, денег он не получил. По факту поджога возбуждено уголовное дело о теракте.
Пикет полиции не функционирует уже более пяти лет, у него загорелась крыша. Момент поджога был зафиксирован уличными камерами. Потушил огонь работник общественного туалета, особых последствий избежать удалось.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля на Кубани были задержаны трое мужчин, которые подозреваются в поджоге релейных шкафов на железной дороге и подготовке поджога оборудования сотовой связи.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.